Хабіб Нурмагомедов йде з ММА - Федір Ємеляненко підтримав бійця

Хабіб Нурмагомедов йде з ММА: Федір Ємельяненко підтримав бійця
Виходець із Луганської області Федір Ємельяненко прокоментував завершення кар'єри Хабібом Нурмагомедовим в індустрії Змішаних бойових мистецтв (ММА).
Боєць, який виступає під російським прапором, вважає рішення ексчемпіона UFC у легкій вазі абсолютно виправданим, про що Омеляненко написав на своїй сторінці в Instagram.
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Рішення Хабіба
46-річний Федір Ємельяненко підтримав рішення Хабіба Нурмагомедова піти з ММА. 34-річний дагестанський боєць не виходив до октагона з осені 2020 року. Нещодавно він оголосив про бажання завершити активну спортивну кар'єру.
"Це рішення Хабіба, в цьому немає нічого протиприродного і протизаконного. Це його особистий вибір. Можливо, ми, спортсмени, проводимо багато часу далеко від сім'ї через спорт, і іноді нам хочеться кинути все це. Особливо коли вдома маленькі діти", — пояснив Федір Ємельяненко.
Чим займеться Нурмагомедов?
Останнім боєм Хабіба Нурмагомедова в ММА було протистояння Джастіну Гетжі на UFC 254. Дагестанець досяг перемоги завдяки застосуванню задушливого прийому. Він зумів захистити чемпіонський титул і довів свій рекорд до позначки 29 поєдинків без поразок.
Хабіб Нурмагомедов останні роки рідко брав участь у медійній активності. У відповідь на питання про те, чим він має намір зайнятися після завершення кар'єри бійця, Дагестанець заявив про намір стати тренером.
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