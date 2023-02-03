Хабіб Нурмагомедов йде з ММА - Федір Ємеляненко підтримав бійця

Хабіб Нурмагомедов більше не змагатиметься під егідою ММА

Виходець із Луганської області Федір Ємельяненко прокоментував завершення кар'єри Хабібом Нурмагомедовим в індустрії Змішаних бойових мистецтв (ММА).

Боєць, який виступає під російським прапором, вважає рішення ексчемпіона UFC у легкій вазі абсолютно виправданим, про що Омеляненко написав на своїй сторінці в Instagram.

Рішення Хабіба

46-річний Федір Ємельяненко підтримав рішення Хабіба Нурмагомедова піти з ММА. 34-річний дагестанський боєць не виходив до октагона з осені 2020 року. Нещодавно він оголосив про бажання завершити активну спортивну кар'єру.

"Це рішення Хабіба, в цьому немає нічого протиприродного і протизаконного. Це його особистий вибір. Можливо, ми, спортсмени, проводимо багато часу далеко від сім'ї через спорт, і іноді нам хочеться кинути все це. Особливо коли вдома маленькі діти", — пояснив Федір Ємельяненко.

Чим займеться Нурмагомедов?

Останнім боєм Хабіба Нурмагомедова в ММА було протистояння Джастіну Гетжі на UFC 254. Дагестанець досяг перемоги завдяки застосуванню задушливого прийому. Він зумів захистити чемпіонський титул і довів свій рекорд до позначки 29 поєдинків без поразок.

Хабіб Нурмагомедов останні роки рідко брав участь у медійній активності. У відповідь на питання про те, чим він має намір зайнятися після завершення кар'єри бійця, Дагестанець заявив про намір стати тренером.

Нагадаємо, український боксер Сергій Богачук здобув чергову впевнену перемогу. Йому вдалося зламати опір Натаніеля Галлімора. Вінничанин провів успішний захист титулу WBC Continental Americas.

А британський чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі пояснив, за яких обставин його бій з Олександром Усиком може відбутися на лондонському стадіоні "Уемблі".