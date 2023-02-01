Тайсон Фьюри рассказал, где и когда состоится бой с Александром Усиком
Британский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри объяснил, при каких обстоятельствах его бой с Александром Усиком может состояться на лондонском стадионе "Уэмбли".
Команда Фьюри рассматривает разные площадки для проведения противостояния, сообщает BT Sport Boxing.
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Место проведения боя
34-летний Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) признался в том, что вернулся к интенсивным ежедневным тренировкам. Он надеется подойти к бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе в оптимальной физической форме. Но дата проведения этого поединка все еще не ясна.
"Мы оба этого хотим. И я, и Усик, и наши команды. К сожалению, в этом вопросе не все зависит только от нас. Мы все еще ждем выгодное предложение от страны, которая захочет принять противостояние. Но если его так и не поступит, тогда постараемся провести бой в Лондоне на "Уэмбли", — рассказал Тайсон Фьюри.
Вызов для обоих боксеров
Обладатель пояса по версии WBC признался, что столичная арена является его вторым домом. Он заявил, что организовать бой против Александра Усика (20-0, 13 КО) является не менее серьезным вызовом, чем выиграть такой поединок.
"Это действительно будет бой века. Он важен для каждого из нас. Впервые в истории супертяжелого веса на кону окажутся сразу четыре пояса. Выиграет тот, чье желание оставить наследие окажется сильнее", — объяснил Тайсон Фьюри.
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