Тайсон Ф'юрі розповів, де і коли відбудеться бій з Олександром Усиком
Британський чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі пояснив, за яких обставин його бій з Олександром Усиком може відбутися на лондонському стадіоні "Уемблі".
Команда Ф'юрі розглядає різні майданчики для проведення протистояння, повідомляє BT Sport Boxing.
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Місце проведення бою
34-річний Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) зізнався у тому, що повернувся до інтенсивних щоденних тренувань. Він сподівається підійти до бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі в оптимальній фізичній формі. Але дата проведення цього поєдинку все ще не зрозуміла.
"Ми обидва цього хочемо. І я, і Усик, і наші команди. На жаль, у цьому питанні не все залежить тільки від нас. Ми все ще чекаємо на вигідну пропозицію від країни, яка захоче прийняти протистояння. Але якщо її так і не надійде". , Тоді спробуємо провести бій у Лондоні на "Вемблі", — розповів Тайсон Ф'юрі.
Виклик для обох боксерів
Власник поясу за версією WBC зізнався, що столична арена є його другим будинком. Він заявив, що організувати бій проти Олександра Усика (20-0, 13 КО) є не менш серйозним викликом, ніж виграти такий поєдинок.
"Це справді буде бій століття. Він важливий для кожного з нас. Вперше в історії суперважкої ваги на кону виявляться відразу чотири пояси. Виграє той, чиє бажання залишити спадщину виявиться сильнішим", — пояснив Тайсон Ф'юрі.
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