Мэнни Пакьяо могут арестовать: при чем здесь Конор Магрегор
Известный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо предстанет перед судом. Против него подала иск компания, представлявшая интересы спортсмена.
Судебное заседание назначено на третье марта, сообщает WBN.
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44-летний Мэнни Пакьяо (62-9, 39 КО) оказался в центре скандала, который связан с представлявшей его права компанией. В Paradigm Sports утверждают, что филиппинец нарушил условия договора, из-за чего нанес промоутерской организации убытки в размере 20 млн долларов.
Суть обвинения
Бывший чемпион мира в восьми дивизионах заключил контракт с этой компанией в феврале 2020 года. Ему пообещали организовать четыре поединка в DAZN. Однако вскоре Мэнни Пакьяо вернулся к сотрудничеству с Premier Boxing Champions и подписал контракт на бой с Эрролом Спенсом.
"Со своей стороны ответчиком было признано нарушение контракта с нашей компанией. Пакьяо нанес колоссальный ущерб своими действиями. Это и стало причиной судебного иска с нашей стороны", — объяснили в Paradigm Sports.
Что ответили у Пакьяо?
При этом представители Мэнни Пакьяо выступили с опровержением этих обвинений. Утверждается, что компания Paradigm Sports обещала обеспечить боксеру поединок с Конором Макгрегором, что не было сделано. Помимо этого, ему гарантировали проведение поединков со многими другими знаменитыми спортсменами.
Также Мэнни Пакьяо обещали четыре миллиона долларов за подписание контракта с Paradigm Sports, которые так и не были выплачены. Боксер, завершивший карьеру летом 2021 года, намерен отстаивать свою невиновность в суде.
Напомним, известный представитель украинского спорта Александр Воробьев погиб на войне с российскими оккупантами. Тренер по боксу пожертвовал собой в районе Угледара, одной из самых горячих точек на карте страны.
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