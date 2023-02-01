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Мэнни Пакьяо могут арестовать: при чем здесь Конор Магрегор

1 февраля 2023 11:22
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Мэнни Пакьяо могут арестовать: при чем здесь Конор Магрегор
Филиппинец выступит в суде по делу о разрыве контракта с промоутерской компанией
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Известный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо предстанет перед судом. Против него подала иск компания, представлявшая интересы спортсмена. 

Судебное заседание назначено на третье марта, сообщает WBN

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44-летний Мэнни Пакьяо (62-9, 39 КО) оказался в центре скандала, который связан с представлявшей его права компанией. В Paradigm Sports утверждают, что филиппинец нарушил условия договора, из-за чего нанес промоутерской организации убытки в размере 20 млн долларов. 

Суть обвинения 

Бывший чемпион мира в восьми дивизионах заключил контракт с этой компанией в феврале 2020 года. Ему пообещали организовать четыре поединка в DAZN. Однако вскоре Мэнни Пакьяо вернулся к сотрудничеству с Premier Boxing Champions и подписал контракт на бой с Эрролом Спенсом.

Мэнни Пакьяо

"Со своей стороны ответчиком было признано нарушение контракта с нашей компанией. Пакьяо нанес колоссальный ущерб своими действиями. Это и стало причиной судебного иска с нашей стороны", — объяснили в Paradigm Sports. 

Что ответили у Пакьяо?

При этом представители Мэнни Пакьяо выступили с опровержением этих обвинений. Утверждается, что компания Paradigm Sports обещала обеспечить боксеру поединок с Конором Макгрегором, что не было сделано. Помимо этого, ему гарантировали проведение поединков со многими другими знаменитыми спортсменами. 

Также Мэнни Пакьяо обещали четыре миллиона долларов за подписание контракта с Paradigm Sports, которые так и не были выплачены. Боксер, завершивший карьеру летом 2021 года, намерен отстаивать свою невиновность в суде. 

Напомним, известный представитель украинского спорта Александр Воробьев погиб на войне с российскими оккупантами. Тренер по боксу пожертвовал собой в районе Угледара, одной из самых горячих точек на карте страны. 

Центральный защитник сборной Украины Илья Забарный стал футболистом английского "Борнмута". Он подписал долгосрочный контракт с новым клубом. 

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