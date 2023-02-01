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Менні Пак'яо можуть заарештувати: до чого тут Конор Магрегор

1 лютого 2023 11:22
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Менні Пак'яо можуть заарештувати: до чого тут Конор Магрегор
Філіппінець виступить у суді у справі про розірвання контракту з промоутерською компанією
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Відомий філіппінський боксер Менні Пак'яо постане перед судом. Проти нього подала позов компанія, яка представляла інтереси спортсмена.

Судове засідання призначене на третє березня, повідомляє WBN.

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44-річний Менні Пак'яо (62-9, 39 КО) опинився в центрі скандалу, який пов'язаний з компанією, що його представляла його права. У Paradigm Sports стверджують, що філіппінець порушив умови договору, через що завдав промоутерській організації збитків у розмірі 20 млн доларів.

Суть звинувачення

Колишній чемпіон світу у восьми дивізіонах уклав контракт із цією компанією у лютому 2020 року. Йому пообіцяли організувати чотири поєдинки у DAZN. Однак незабаром Менні Пак'яо повернувся до співпраці з Premier Boxing Champions і підписав контракт на бій з Ерролом Спенсом.

Менні Пакьяо

"Зі свого боку відповідачем було визнано порушення контракту з нашою компанією. Пак'яо завдав колосальної шкоди своїми діями. Це і стало причиною судового позову з нашого боку", — пояснили в Paradigm Sports.

Що відповіли у Пак'яо?

При цьому представники Менні Пак'яо виступили зі спростуванням цих звинувачень. Стверджується, що компанія Paradigm Sports обіцяла забезпечити боксерові поєдинок із Конором Макгрегором, що не було зроблено. Крім цього, йому гарантували проведення поєдинків із багатьма іншими знаменитими спортсменами.

Також Менні Пак'яо обіцяли чотири мільйони доларів за підписання контракту з Paradigm Sports, які так і не було виплачено. Боксер, який завершив кар'єру влітку 2021 року, має намір відстоювати свою невинність у суді.

Нагадаємо, відомий представник українського спорту Олександр Воробйов загинув на війні із російськими окупантами. Тренер з боксу пожертвував собою в районі Вугледару, однієї з найгарячіших точок на карті країни.

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