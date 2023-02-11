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Чи зробить Зінченко ще один крок до чемпіонства: анонс матчу "Арсенал" — "Брентфорд"

11 лютого 2023 13:46
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Де і коли дивитись онлайн матч АПЛ Арсенал — Брентфорд
"Каноніри" підходять до матчу після двох поразок поспіль
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Лондонський "Арсенал" зустрінеться у рамках нового туру чемпіонату Англії з "Брентфордом". Матч дасть відповідь на питання, чи стали дві поспіль поразки "канонірів" початком спаду у грі команди.

Український легіонер "Арсеналу" Олександр Зінченко має вийти на поле в основному складі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У 23-му турі АПЛ "Арсенал" прийме у Лондоні "Брентфорд". Підопічні Мікеля Артети програли два поєдинки поспіль. Спочатку "Манчестер Сіті" вибив "канонірів" із Кубка Англії (0:1), потім "Евертон" з таким же рахунком обіграв лондонців у Прем'єр-лізі.

Де і коли дивитися матч "Арсенал" — "Брентфорд" онлайн

У суботу, 11 лютого, на стадіоні "Емірейтс" "каноніри" приймуть "бджіл" Томаса Франка. Початок зустрічі запланований на 17:00 за київським часом. Команди виведе на поле головний суддя Пітер Бенкс.

Українські вболівальники зможуть переглянути матч "Арсенал" — "Брентфорд" онлайн у прямій трансляції. Вона відбудеться на телеканалі Setanta Sports, який є доступним на платформі Megogo. Крім цього, гру покажуть beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play та інші канали.

Анонс матчу "Брентфорд" — "Арсенал"

Це найкращий сезон "бджіл" починаючи з 1936 року. Команда не програвала у 17 матчах АПЛ, вісім з яких було виграно. Підопічні Томаса Франка добре грають із сильними суперниками, результати говорять самі за себе. Вони обіграли "Манчестер Юнайтед" (4:0), "Манчестер Сіті" (2:1) та "Ліверпуль" (3:1), а також зіграли внічию з "Челсі" (0:0) та "Тоттенгемом" (2 :2).

У "Брентфорда" друга після "Ньюкасла" найдовша серія матчів без поразок до АПЛ. Таких поєдинків набралося дев'ять. До того ж підопічні Томаса Франка у лідерах за кількістю голів, забитих зі стандартних положень. А ось "Арсенал" пропускає такі м'ячі досить часто.

Експерти вважають, що "каноніри" провалили зимову трансферну кампанію. Не вдалося підписати Мудрика, взяли лише Троссарда, Жоржіньо та Ківера. Мікель Артета — не прихильник ротації складу за нинішніх умов. Нещодавно поразка у матчі з "Сіті" продемонструвала, що найближчий резерв команди ще не готовий до розв'язання серйозних питань.

У себе вдома "Арсенал", починаючи з березня 2022 року, програв лише "Брайтону". У 16 матчах було здобуто 15 перемог за однієї нічиєї з "Ньюкаслом". "Каноніри" у цьому вже обігравали "Брентфорд" на виїзді з рахунком 3:0. Новий успіх у грі з "бджолами" заспокоїть уболівальників лондонської команди та не дозволить "МанСіті" скоротити відставання від лідера.

Нагадаємо, форварда збірної Англії Маркуса Рашфорда було визнано винним у правопорушенні, яке він скоїв ще минулого року. Футболіста "Манчестер Юнайтед" було зупинено поліцією за перевищення швидкості.

А захисник збірної України Ілля Забарний не може дебютувати за "Борнмут". Головний тренер команди розповів, чому молодий футболіст не зіграє проти "Ньюкаслу".

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