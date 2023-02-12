Гол Уніон Берлін у ворота Лейпцига став окрасою туру у Німеччині

Берлінці та дортмундці переслідують мюнхенців у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини з футболу

У німецькій Бундеслізі наростає інтрига у боротьбі за чемпіонський титул. Головний приз, який у Німеччині називають "Срібна салатниця", може здобути скромний столичний "Уніон".

Команда Урса Фішера продовжує переслідувати мюнхенську "Баварію", повідомляє портал Новини.LIVE.

У 20 турі німецької Бундесліги відбулися матчі суботи. Обидва головні претенденти на чемпіонський титул здобули важливі перемоги та продовжують напружене протистояння. "Баварія" не зуміла збільшити відрив від "Уніону", який посідає друге місце у турнірній таблиці.

Вольова перемога "Уніона" та найкращий гол туру

"Баварія" не зазнала проблем у домашньому матчі з "Бохумом" (3:0). "Уніон Берлін" довго страждав у виїзному поєдинку з "Лейпцигом". У середині першого тайму "бики" повели у рахунку завдяки потужному та влучному удару Хенріхса.

Але на 60-й хвилині гості подали кутовий. Янік Хаберер виграв підбір за лінією штрафного майданчика "Зальцбурга", поклав корпус на ліву ногу і сильно пробив по м'ячу з правої. Цей гол став окрасою 20 туру Бундесліги.

На 72-й хвилині "Уніон Берлін" отримав право на пенальті, і Ноке розвів м'яч і голкіпера різними кутами воріт, 1:2. У час, що залишився до фінального свистка, за "Лейпциг" забив Поульсен, але його гол не був зарахований. Відрив "Баварії" від "Уніона" складає лише одне очко. На третьому місці йде "Боруссія Дортмунд". Вона відстає від мюнхенців на три бали. У 20 турі команда Едіна Терзича обіграла на виїзді "Вердер" із рахунком 2:0.

Нагадаємо, київське "Динамо" збирається розв'язувати проблему низької результативності покупкою нового молодого форварда. Столичний клуб готовий заплатити за гравця великі гроші.