Руслан Малиновський зустрів труднощі через допінг-контроль

Труднощі з допінг-контролем: Малиновський не зміг повернутися з командою з Тулузи в Марсель
Після перемоги "Марселя" в Тулузі з рахунком 2:3 українець Руслан Маліновський залишився на допінг-контроль. Через певні труднощі, які виникли у хавбека, він спізнився на літак і не зміг повернутися до Марселя разом із командою.
Про це повідомляє La Provence.
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Крім Руслана для проходження допінг-контролю було відібрано трьох гравців "Марселя". Ерік Байї та Сеад Колашинац впоралися швидше і ще встигли в аеропорт на заброньований для команди рейс, а ось Маліновський затримався.
Український футболіст був змушений повертатися в Марсель машиною в ніч із неділі на понеділок, після чого отримав від головного тренера Ігора Тудора відпочинок на півтори доби.
Гру проти "Тулузи" Малиновський розпочав на лаві запасних, а на поле вийшов на другий тайм. WhoScored поставив українському хавбеку 6.6 балів за гру, а SofaScore - 6.9. Найвищу позначку в "Марселі" здобули шість гравців. При цьому у Руслана найкраща оцінка серед тих, що вийшли на заміну.
На момент його виходу на поле провансальці програвали із рахунком 0:1. Гравець збірної України зробив 24 торкання м'яча, віддав 14 точних передач з 16 (88%), провів одне успішне обведення, виграв дві верхові дуелі та двічі відібрав м'яч.
Нагадаємо, що Маліновський перейшов у Марсель у січні з Аталанти. У складі французької команди український футболіст уже провів дев'ять матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок два голи.
Нагадаємо, голкіпер лондонського "Арсеналу" Аарон Рамсдейл відзначив роль свого товариша за командою Олександра Зінченка у драматичній перемозі "канонірів" над "Астон Віллою".
Тим часом колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко невдовзі після свого дня народження вилетів до США. Саме там українець готуватиметься до свого наступного бою.