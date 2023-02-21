Руслан Малиновський зустрів труднощі через допінг-контроль

Тренер дав українському півзахиснику додатковий відпочинок

Після перемоги "Марселя" в Тулузі з рахунком 2:3 українець Руслан Маліновський залишився на допінг-контроль. Через певні труднощі, які виникли у хавбека, він спізнився на літак і не зміг повернутися до Марселя разом із командою.

Про це повідомляє La Provence.

Крім Руслана для проходження допінг-контролю було відібрано трьох гравців "Марселя". Ерік Байї та Сеад Колашинац впоралися швидше і ще встигли в аеропорт на заброньований для команди рейс, а ось Маліновський затримався.

Український футболіст був змушений повертатися в Марсель машиною в ніч із неділі на понеділок, після чого отримав від головного тренера Ігора Тудора відпочинок на півтори доби.

Гру проти "Тулузи" Малиновський розпочав на лаві запасних, а на поле вийшов на другий тайм. WhoScored поставив українському хавбеку 6.6 балів за гру, а SofaScore - 6.9. Найвищу позначку в "Марселі" здобули шість гравців. При цьому у Руслана найкраща оцінка серед тих, що вийшли на заміну.

На момент його виходу на поле провансальці програвали із рахунком 0:1. Гравець збірної України зробив 24 торкання м'яча, віддав 14 точних передач з 16 (88%), провів одне успішне обведення, виграв дві верхові дуелі та двічі відібрав м'яч.

Нагадаємо, що Маліновський перейшов у Марсель у січні з Аталанти. У складі французької команди український футболіст уже провів дев'ять матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок два голи.

Нагадаємо, голкіпер лондонського "Арсеналу" Аарон Рамсдейл відзначив роль свого товариша за командою Олександра Зінченка у драматичній перемозі "канонірів" над "Астон Віллою".

Тим часом колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко невдовзі після свого дня народження вилетів до США. Саме там українець готуватиметься до свого наступного бою.