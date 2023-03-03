Хаві назвав причину перемоги Барселони над Реалом

Каталонці зуміли обіграти мадридців вдруге сезону

Головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес підбив підсумок першому півфінальному матчу в Кубку Іспанії. Каталонці в Мадриді обіграли "Реал" із мінімальним рахунком 1:0.

Наставник "синьо-гранатових" зробив комплімент супернику, повідомляє Marca.

Мадридський "Реал" домінував упродовж більшої частини матчу. Єдиний гол був забитий у середині першого тайму, коли м'яч рикошетом від Едер Мілітао влетів у ворота Тібо Куртуа.

Запорука успіху "Барселони"

Хаві залишився задоволеним рахунком першого матчу. Тренер "Барселони" зазначив, що у цьому протистоянні ще нічого не вирішено. Проте друга поспіль перемога над "Реалом" надала каталонцям додаткову віру у власні сили.

"Це хороший результат для "Барселони". Я можу тільки подякувати своїм підопічним. Командна робота виявилася на високому рівні. Ми впевнено діяли в обороні, і це стало головною складовою успіху", — розповів Хаві.

Все вирішиться п'ятого квітня

За словами тренера "Барселони", матч вийшов складним для обох команд. Хазяї поля володіли ініціативою, але не змогли створити по-справжньому небезпечних моментів біля воріт Тер Штегена.

"Барселона" добре оборонялася без м'яча. Ми свідомо віддали ініціативу супернику та зуміли вистояти. Багато що вирішила і підтримка вболівальників. Загалом я задоволений результатом, але ми могли б краще поводитися з м'ячем.

Тепер "Барселона" має певну перевагу. Проте "Реал" залишається фаворитом цього протистояння. Поєдинок у відповідь буде не менш складним. Хочеться, щоб обидві команди дотримувалися принципу чесної гри", — заявив Хаві.

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