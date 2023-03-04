Олександр Зінченко та Арсенал перемагають Борнмут

Божевільний камбек "Арсенала" проти "Борнмута": Зінченко серед кращих за оцінкою
Боротьба за чемпіонство в АПЛ продовжуються. "Манчестер Сіті" переграв "Ньюкасл" і наблизився впритул до "Арсеналу". Далі свій хід повинен був зробити Артета, але це вдалося лише завдяки важкому камбеку.
Про складну перемогу "канонирів" та внесок Олександра Зінченка в матеріалі Новини.LIVE
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На початку команди ледве не побили рекорд. Гості швидко розіграли м’яч, довели його до штрафного і Біллінг завершив атаку на 10-й секунді. Цей гол став другим найшвидшим в історії АПЛ. Але до досягнення 2019 року Шейна Лонга із "Саутгемптона" не дістали.
На початку другого тайму гості ще більш несподівно збільшили перевагу. Після подачі з кутового Сенесі замкнув пас Ротвелла.
Відігратись лонлонці встигли доволі швидко. На 62 хвилині після кутового з правого флангу, із якого Сміт-Роу з відскоку повернув м’яч до воротарського, першим на м’ячі опинився Парті. Ще через кілька звилин подачу з лівого флангу від Нельсона на дальній стійці ударом злету завершив Вайт.
Zinny is all of us ❤️ pic.twitter.com/59fp9d5J1O— Arsenal (@Arsenal) March 4, 2023
Оформити вольову перемогу “Арсенал” зумів на 90+7 хвилині. “Каноніри” заробили кутовий після якого забив Нельсон. Олександр Зінченко за цей матч від WhoScored отримав оцінку 7,6.
Підопічні Артети здобули четверту перемогу поспіль, і далі на них чекає “Фулгем” в гостях та два матчі проти “Спортінга” в Лізі Європи. “Борнмут” ж на наступному тижні зіграє проти “Ліверпуля” – може тоді зможе дебютувати Забарний.
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