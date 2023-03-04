Олександр Зінченко та Арсенал перемагають Борнмут

Лідер АПЛ здобув важку вольову перемогу

Боротьба за чемпіонство в АПЛ продовжуються. "Манчестер Сіті" переграв "Ньюкасл" і наблизився впритул до "Арсеналу". Далі свій хід повинен був зробити Артета, але це вдалося лише завдяки важкому камбеку.

Про складну перемогу "канонирів" та внесок Олександра Зінченка в матеріалі Новини.LIVE

На початку команди ледве не побили рекорд. Гості швидко розіграли м’яч, довели його до штрафного і Біллінг завершив атаку на 10-й секунді. Цей гол став другим найшвидшим в історії АПЛ. Але до досягнення 2019 року Шейна Лонга із "Саутгемптона" не дістали.

На початку другого тайму гості ще більш несподівно збільшили перевагу. Після подачі з кутового Сенесі замкнув пас Ротвелла.

Відігратись лонлонці встигли доволі швидко. На 62 хвилині після кутового з правого флангу, із якого Сміт-Роу з відскоку повернув м’яч до воротарського, першим на м’ячі опинився Парті. Ще через кілька звилин подачу з лівого флангу від Нельсона на дальній стійці ударом злету завершив Вайт.

Zinny is all of us ❤️ pic.twitter.com/59fp9d5J1O — Arsenal (@Arsenal) March 4, 2023

Оформити вольову перемогу “Арсенал” зумів на 90+7 хвилині. “Каноніри” заробили кутовий після якого забив Нельсон. Олександр Зінченко за цей матч від WhoScored отримав оцінку 7,6.

Підопічні Артети здобули четверту перемогу поспіль, і далі на них чекає “Фулгем” в гостях та два матчі проти “Спортінга” в Лізі Європи. “Борнмут” ж на наступному тижні зіграє проти “Ліверпуля” – може тоді зможе дебютувати Забарний.

Черговий день 16-го туру УПЛ приніс одразу сенсацію у вигляді поразки київського "Динамо" вдома від "Інгульця", а також 2 результати, де також результат передбачити було важко. Лідер "Дніпро-1" не зумів перемогти на виїзді команду зони єврокубків "Олександрію", а аутсайдер "Чорноморець" здолав у Рівне середняка "Верес".

У рамках першого півфіналу Кубка Іспанії відбулося вже третє "Ель Класіко" у сезоні 2022/2023. Команда Хаві знову обіграла підопічних Карло Анчелотті. Це друга поспіль перемога "Барселони" над "Реалом".