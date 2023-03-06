Кіліан Мбаппе пояснив, чому залишився у ПСЖ

Кіліан Мбаппе пояснив, чому залишився в "ПСЖ": справа не лише у грошах
Форвард збірної Франції та "ПСЖ" Кіліан Мбаппе поділився планами. Футболіст встановив черговий рекорд у складі столичної команди.
Кіліан Мбаппе не збирається зупинятися на досягнутому, повідомляє L'Equipe.
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Мотивація Мбаппе
24-річний Кіліан Мбаппе всього за шість сезонів став найкращим бомбардиром в історії "ПСЖ". На його рахунку вже 201 забитий гол. Форвард обійшов у списку голеадорів столичної команди Неймара, Златана Ібрагімовича та навіть Едінсона Кавані.
"Прикінцеві п'ять хвилин на мене не чинили тиску. Я відчував упевненість у тому, що зумію побити рекорд, але не хотів прискорювати хід речей. Забитий м'яч наприкінці — це чудово.
Виступати за "ПСЖ" — велика честь для мене. Тут я став кращим як футболіст і сильно змінився. Грати у "ПСЖ" - це щось особливе. Я б нізащо не повірив, якби одного разу мені сказали, що я буду капітаном парижан і заб'ю рекордний гол в історії клубу", — розповів Кіліан Мбаппе.
Головне — перемоги "ПСЖ"
Форвард не приховував, що його радують особисті досягнення. Проте головним благом вважає перемоги команди. Мбаппе хоче виграти у складі французького клубу якнайбільше трофеїв.
"Це індивідуальний рекорд, але я в "ПСЖ" для того, щоб добиватися командних цілей. Дякую одноклубникам, тренерському штабу, менеджменту і фанатам. Ми вирушимо до Мюнхена за путівкою до наступного раунду Ліги чемпіонів. Ми мотивовані та впевнені у власних силах", — заявив Мбаппе.
Нагадаємо, у матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" розгромив "Манчестер Юнайтед" із рахунком 7:0. В одному з неігрових епізодів поєдинку господарі поля ледь не втратили через травму Енді Робертсон.