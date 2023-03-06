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Кіліан Мбаппе пояснив, чому залишився в "ПСЖ": справа не лише у грошах

6 березня 2023 10:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кіліан Мбаппе пояснив, чому залишився у ПСЖ
Лідер столичного клубу не ставить себе вище за команду
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Франції та "ПСЖ" Кіліан Мбаппе поділився планами. Футболіст встановив черговий рекорд у складі столичної команди.

Кіліан Мбаппе не збирається зупинятися на досягнутому, повідомляє L'Equipe.

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Мотивація Мбаппе

24-річний Кіліан Мбаппе всього за шість сезонів став найкращим бомбардиром в історії "ПСЖ". На його рахунку вже 201 забитий гол. Форвард обійшов у списку голеадорів столичної команди Неймара, Златана Ібрагімовича та навіть Едінсона Кавані.

"Прикінцеві п'ять хвилин на мене не чинили тиску. Я відчував упевненість у тому, що зумію побити рекорд, але не хотів прискорювати хід речей. Забитий м'яч наприкінці — це чудово.

Виступати за "ПСЖ" — велика честь для мене. Тут я став кращим як футболіст і сильно змінився. Грати у "ПСЖ" - це щось особливе. Я б нізащо не повірив, якби одного разу мені сказали, що я буду капітаном парижан і заб'ю рекордний гол в історії клубу", — розповів Кіліан Мбаппе.

Рекорд Кіліана Мбаппе

Головне — перемоги "ПСЖ"

Форвард не приховував, що його радують особисті досягнення. Проте головним благом вважає перемоги команди. Мбаппе хоче виграти у складі французького клубу якнайбільше трофеїв.

"Це індивідуальний рекорд, але я в "ПСЖ" для того, щоб добиватися командних цілей. Дякую одноклубникам, тренерському штабу, менеджменту і фанатам. Ми вирушимо до Мюнхена за путівкою до наступного раунду Ліги чемпіонів. Ми мотивовані та впевнені у власних силах", — заявив Мбаппе.

Нагадаємо, у матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" розгромив "Манчестер Юнайтед" із рахунком 7:0. В одному з неігрових епізодів поєдинку господарі поля ледь не втратили через травму Енді Робертсон.

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