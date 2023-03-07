Андрій Ярмоленко відмовився від частини зарплати заради своєї мрії

Відомий футболіст погодився на зниження зарплати

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко пішов на значне зниження зарплати заради регулярної ігрової практики.

Опубліковані дані демонструють, що він втратив гроші після переходу в клуб "Аль-Айн", повідомляє портал Salary Sport.

33-річний український футболіст заробляє в ОАЕ 37 тисяч євро на тиждень. У рік в Андрія Ярмоленка виходить 1,93 млн євро.

Скільки заробляє Андрій Ярмоленко

Для порівняння, в англійському "Вест Гемі", де український футболіст виступав до переїзду в ОАЕ, його зарплата була втричі вищою. У київському "Динамо" Андрій Ярмоленко заробляв приблизно стільки ж, хоча останніми сезонами його зарплата зросла.

У сезоні 2022/2023 Андрій Ярмоленко відіграв за "Аль-Айн" 22 поєдинки у всіх турнірах, забив вісім голів та зробив п'ять результативних передач. Якщо на початку сезону вболівальники та експерти його критикували, то зараз вважають одним із лідерів команди.

Раніше Ярмоленко зізнавався, що мріє зіграти у складі збірної України на чемпіонаті Європи-2024. Задля цього йому потрібна стабільна ігрова практика. Футболіст розв'язував це питання за допомогою переходу до "Аль-Айну".

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