Малиновський розповів про свою форму, Санчеса та прагнення потрапити до ЛЧ

Півзахисник "Марселя" дав розгорнуте інтерв’ю

Український півзахисник французького "Марселя" Руслан Малиновський відповів на питання журналістів на пресконференції перед грою 27-го туру Ліги 1. Він розповів про адаптацію у Франції, суддівство в Серії А, Алексіса Санчеса та атмосферу на Велодромі.

Коментарі гравця національної збірної України в матеріалі Новини.LIVE.

"Я у Франції два місяці. Почуваюся ближче до одноклубників, зрозумів, як працює клуб. Мені тут добре. Марсель справді важливий клуб у Франції. Ліга 1 – фізично дуже сильний чемпіонат, у кожному матчі завжди потрібно викладатися на 100%. Кожна зустріч. В Італії чемпіонат більш тактовний, але менш технічний", – каже Малиновський.

Також гравець порівняв суддівство у двох чемпіонатах, в яких він грав останнім часом.

"Кожна країна має систему суддівства свою. В Італії ми зустрічалися з колишнім арбітром, щоб дізнатися про нові правила. Тут все інше. Коли я отримую жовту картку, я уникаю сварки з арбітром, знаю, що він не передумає", – зазначає Руслан.

Suivez la conférence de presse d’avant #OMRCSA en compagnie de notre coach 𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗧𝘂𝗱𝗼𝗿 et @malinovskyi18 en direct sur notre chaine @TwitchFR 📲🔵⚪️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 10, 2023

Про свою підготовку українець вважає, що йому ще є над чим працювати. Також він не приховує завдання клубу на сезон.

"Нелегко прийти у середині сезону без літньої підготовки. Я ще не на 100%, але дедалі більше інтегруюсь у команду. Щотижня віддаю багато, щоб краще зрозуміти стиль гри команди. Ми докладемо всіх зусиль, щоб досягти нашої мети – потрапити до Ліги чемпіонів", – повідомив півзахисник.

Крім того, Малиновський поділився думкою про чилійця Алексіса Санчеса, разом з яким він зараз захищає кольори провансальців.

"Це класний гравець, який провів чудовий період кар'єри в Італії та Англії. У нього чемпіонський менталітет, у нього завжди є жага до перемоги, навіть на тренуваннях. Ми маємо дотримуватися цього менталітету, цього бажання. Він також любить говорити про футбол та розмовляє з нами перед грою, дає поради. Це також свідчить про його інтелект", – зізнався Руслан.

"Марсель" зараз у таблиці чемпіонату Франції посідає 2-е місце, маючи відставання від лідируючого "ПСЖ" у 8 очок. Футболіст розуміє наскільки важливо сьогодні показати найкращі якості, щоб змусити вболівальники забути про невдалі попередні поєдинки.

"Я вже програв два фінали Кубка і ці поразки було легше перенести, ніж поразка від Аннесі. Знадобилося два дні, щоб отямитися від матчу. Ми змогли показати іншу гру проти Ренна. З повагою до Страсбуру ми дуже добре підготувалися до них. Грати на Велодромі – це щось особливе, це видовище. Нам потрібно буде перемагати, щоб компенсувати дві останні поразки вдома. У Франції, коли команди сконцентруються протягом 90 хвилин, вони зазвичай не програють. У нас удома так має бути", – розповів Малиновський на пресконференції.

Нагадаємо, Марсель прийматиме на своєму полі Страсбург. Матч відбудеться 12 березня. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі та зробив першу гольову дію за 7 матчів у "Челсі". Він отримав середній бал від WhoScored, слова підтримки від тренера, але в соцмережах "полювання на Джеймса Бонда" продовжуються.