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Малиновський розповів про свою форму, Санчеса та прагнення потрапити до ЛЧ

12 березня 2023 06:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Малиновський розповів про свою форму, Санчеса та прагнення потрапити до ЛЧ
Півзахисник "Марселя" дав розгорнуте інтерв’ю
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Український півзахисник французького "Марселя" Руслан Малиновський відповів на питання журналістів на пресконференції перед грою 27-го туру Ліги 1. Він розповів про адаптацію у Франції, суддівство в Серії А, Алексіса Санчеса та атмосферу на Велодромі.

Коментарі гравця національної збірної України в матеріалі Новини.LIVE.

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"Я у Франції два місяці. Почуваюся ближче до одноклубників, зрозумів, як працює клуб. Мені тут добре. Марсель справді важливий клуб у Франції. Ліга 1 – фізично дуже сильний чемпіонат, у кожному матчі завжди потрібно викладатися на 100%. Кожна зустріч. В Італії чемпіонат більш тактовний, але менш технічний", – каже Малиновський.

Також гравець порівняв суддівство у двох чемпіонатах, в яких він грав останнім часом. 

"Кожна країна має систему суддівства свою. В Італії ми зустрічалися з колишнім арбітром, щоб дізнатися про нові правила. Тут все інше. Коли я отримую жовту картку, я уникаю сварки з арбітром, знаю, що він не передумає", – зазначає Руслан.

Про свою підготовку українець вважає, що йому ще є над чим працювати. Також він не приховує завдання клубу на сезон.

"Нелегко прийти у середині сезону без літньої підготовки. Я ще не на 100%, але дедалі більше інтегруюсь у команду. Щотижня віддаю багато, щоб краще зрозуміти стиль гри команди. Ми докладемо всіх зусиль, щоб досягти нашої мети – потрапити до Ліги чемпіонів", – повідомив півзахисник.

Крім того, Малиновський поділився думкою про чилійця Алексіса Санчеса, разом з яким він зараз захищає кольори провансальців.

"Це класний гравець, який провів чудовий період кар'єри в Італії та Англії. У нього чемпіонський менталітет, у нього завжди є жага до перемоги, навіть на тренуваннях. Ми маємо дотримуватися цього менталітету, цього бажання. Він також любить говорити про футбол та розмовляє з нами перед грою, дає поради. Це також свідчить про його інтелект", – зізнався Руслан.

"Марсель" зараз у таблиці чемпіонату Франції посідає 2-е місце, маючи відставання від лідируючого "ПСЖ" у 8 очок. Футболіст розуміє наскільки важливо сьогодні показати найкращі якості, щоб змусити вболівальники забути про невдалі попередні поєдинки.

"Я вже програв два фінали Кубка і ці поразки було легше перенести, ніж поразка від Аннесі. Знадобилося два дні, щоб отямитися від матчу. Ми змогли показати іншу гру проти Ренна. З повагою до Страсбуру ми дуже добре підготувалися до них. Грати на Велодромі – це щось особливе, це видовище. Нам потрібно буде перемагати, щоб компенсувати дві останні поразки вдома. У Франції, коли команди сконцентруються протягом 90 хвилин, вони зазвичай не програють. У нас удома так має бути", – розповів Малиновський на пресконференції.

Нагадаємо, Марсель прийматиме на своєму полі Страсбург. Матч відбудеться 12 березня. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі та зробив першу гольову дію за 7 матчів у "Челсі". Він отримав середній бал від WhoScored, слова підтримки від тренера, але в соцмережах "полювання на Джеймса Бонда" продовжуються.

 

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