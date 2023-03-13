Перемога "Динамо" над "Дніпро-1", "Шахтар" розбиває "Кривбас", "Колос" мінімально здолав "Рух"

У неділю в УПЛ зіграли ще чотири матчі

Друга частина 17-го туру української Прем’єр-ліги подарувала битву претендентів на чемпіонство, зміну лідера та бенефіс 19-річного воротаря "Ворскли". "Динамо" зуміли подарувати першу сходинку "Шахтарю" завдяки перемозі над "Дніпро-1", а "Колос" увозить 3 очки зі Львова.

Подробиці чергового туру УПЛ в матеріалі Новини.LIVE.

Єдиний гол в матчі "Дніпра" та "Динамо" забив Буяльський на 33-й хвилині. Почалася атака після втрати киян на своїй половині. "Дніпро-1" настільки самовпевнено відчув себе, що Ванат спочатку мало не накрив дебютанта УПЛ Рибака, що несподівано вийшов у воротах, а Хайнер привіз пасом з правого флангу в центр. Буяльський миттєво перехопив і покарав обвідним ударом.

На другу половину гри "Динамо" вийшло продовжувати грати в зосередженому стилі, тоді як суперники мали розкриватись у пошуках моментів біля чужих воріт. Непогану нагоду отримав Пеглоу у вигляді можливості пробити з лівого флангу штрафного, але з близької відстані влучив у захисника. "Дніпро-1" не зміг підтримати належний темп власних атак, і зрештою суперникам вдалось посунути гру з власної половини.

Після матчу Буяльський у куртці вибіг емоційно святкувати перемогу. Суддя за це виписав йому червону картку. "Динамо" набирає 33 очки, але лишається на 4 місці. СК "Дніпро-1", хоч тільки вдруге у сезоні поступається, з 36 балами опускається на 2 рядок. "Шахтар", який розбив "Кривбас", перехопив лідерство (39 пунктів).

У наступному турі дніпровський "Дніпро-1" зіграє в гостях у рівненського "Вереса", а київське "Динамо" прийматиме луганську "Зорю" в не менш цікавому протистоянні.

"Дніпро-1" — "Динамо Київ" 0:1

Гол: Буяльський, 41

"Дніпро-1": Рибак — Хайнер (Пасіч, 46), Адамюк, Сваток, Каплієнко (Амаш, 63) — Бабенко (Танчик, 81) — Гуцуляк (Підлепенець, 19), Піхальонок, Бланко, Пеглоу — Довбик.

"Динамо Київ": Нещерет — Караваєв, Попов, Дячук, Вівчаренко — Сидорчук — Беніто (Царенко, 58), Буяльський (Гармаш, 88), Лонвейк, Кабаєв (Волошин, 88) — Ванат (Рамірес, 72).

Попередження: Бабенко, Бланко — Беніто, Лонвейк, Караваєв

Після фінального свистка був вилучений Віталій Буяльський ("Динамо Київ") (неспортивна поведінка).

У матчі "Кривбаса" та "Шахтаря" всі голи забивали після перерви. "Гірники" змогли вийти вперед на 58 хвилині. Чудовий удар вдався Георгію Судакову. Він з-за меж штрафного майданчика пробив у лівий верхній кут воріт.

На 80-й хвилині Кевін Келсі завершив простріл Судакова непоганим пострілом точно у ціль, а ще через 4 хвилини крапку в матчі поставив Швед — 3:0.

А от після матчу було особливо запекло на пресконференції. Віцепрезидент криворіжців Артем Гагарін запитав у тренера "Шахтар"я Ігоря Йовичевича, чи вважає він гідним послати віцепрезидента іншого клубу, хорватський спеціаліст попросив вибачення за цей інцидент і пообіцяв, що в майбутньому таке не повториться. Після того наставник "Кривбасу" Юрій Вернидуб привітав гірників з перемогою і побажав пройти Феєноорд, але водночас порадив "Шахтарю" не жалітися, що їм важко.

"Кривбас" — "Шахтар" 0:3

Гол: Судаков, 58, Келсі, 80, Швед, 84

"Кривбас": Сарнавський — Стецьков (Дібанго, 87), Бескоровайний, Вернидуб, Якимець — Капич, Банада (Приходько, 88), Хомченовський, Татарков (Карпусь, 87), Задерака (Понєдєльнік, 57) — Устименко (Дебелко, 68).

"Шахтар": Трубін — Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Конопля — Джурасек (Назарина, 71), Степаненко (Криськів, 60), Бондаренко (Очеретько, 89) — Судаков, Сікан (Келсі, 60), Зубков (Швед, 71).

Попередження: Устименко, Капич.

"Колос", який йде на 6-й позиції мінімально переграв "Рух". На початку другого тайму небезпечний момент був у господарів. Соломон-Отабор викотив передачу на Таллеса, але тому забракло точності, щоб поцілити точно під ліву стійку.

А за 8 хвилин "Колос" видав момент у відповідь. У центрі уваги був Кравченко, який навісив на Безбородька, але той пробив у руки Паньківу. А переможний м’яч залетів на 64-й після невпевненої гри захисників господарів. Автором голу став Оріховський.

"Рух" — "Колос" 0:1

Голи: Оріховський, 64

"Рух": Паньків — Роман, Дідик, Слюбик, Лях — Слюсар, Довгий — Соломон-Отабор, Таллес (Притула, 68), Альваренга (Мисик, 68) — Карабін (Рунич, 81).

"Колос": Волинець — Кравченко (Золотов, 76), Чоботенко, Гончаренко, Ємець — Смирний, Богданов (Велетень, 85) — Болбат, Оріховський, Безбородько (Попов, 89) — Ісаєнко (Мілько, 85).

Попередження: Кравченко, Безбородько, Болбат, Дідик

У матчі "Верес" – "Ворскла" знову майстерність відбиття пенальті продемонстрував молодий воротар Павло Ісенко. Він потягнув двох фантастичних 11-метрових та допоміг своїй команді врятувати нічию у Рівне. Спочатку завадив відзначитись Дмитру Кльоцу, а потім відбив пенальті від Семена Вовченка.

"Верес" — "Ворскла" 2:2

Голи: Кравець (АГ), 48, Гайдучик, 60 — Сефері, 25, 85

"Верес": Когут — Балан, Курко, Вовченко, Гагун — Кльоц, Кучеров, Дахновський (Блізніченко, 79), С.Шарай (Лебеденко, 75), Пасіч (В.Шарай, 82) — Гайдучик (Чеснаков, 75).

"Ворскла": Ісенко — Кравець, Пердута, Феліпе (Челядін, 71), Скляр (Кане, 71), Чеснаков - Юрченко, Павлюк (Черниш, 71), Хрипчук — Степанюк, Сефері.

Попередження: Балан, Кравець, Павлюк, Скляр, Феліпе, Курко, Юрченко, Кльоц.

Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі та зробив першу гольову дію за 7 матчів у "Челсі". Він отримав середній бал від WhoScored, слова підтримки від тренера, але в соцмережах "полювання на Джеймса Бонда" продовжуються.