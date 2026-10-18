Кіберспортивна команда Vitality. Фото: instagram.com/teamvitality

Штаб-квартира французької кіберспортивної організації Vitality у Парижі зазнала пошкоджень під час протестів. Ідеться про V.Hive — простір, який належить клубу. Про інцидент повідомив генеральний директор і співзасновник організації Фаб’єн "Neo" Девід.

Про це він написав у Х, передає Новини.LIVE.

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Керівник Vitality засудив руйнування та мародерство

Девід зазначив, що переживає через руйнування будівлі після успішного виступу команди на змаганнях із VALORANT у Шанхаї. За словами Девіда, побачене стало для нього особистим ударом.

Пост Девіда. Фото: скриншот

Керівник Vitality наголосив, що підтримує право людей виходити на протести й відстоювати власні переконання. Водночас він підкреслив, що це не виправдовує мародерства та знищення майна.

Девід також пояснив, що V.Hive має для нього особливе значення, адже цей простір втілює дитячу мрію. Він полюбив кіберспорт завдяки інтернет-кафе, коли доступ до мережі вдома був надто дорогим. Саме тому команда прагнула створити місце, де підлітки та люди з невисокими доходами могли б грати, спілкуватися й проводити час за доступною ціною.

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За словами керівника організації, від моменту відкриття година гри у V.Hive коштує 3,50 євро. Попри інфляцію, тариф не змінювали, щоб простір залишався доступним для відвідувачів.

J’ai assisté impuissant au dépouillage de la boutique Vitality avec le trophée de @TeamVitalityCS pic.twitter.com/decOXzdXCr — Bob l'éponge (@bobleponge42_) October 17, 2026

Окрім пошкодження будівлі, учасники протесту винесли зі штаб-квартири нещодавно здобутий трофей StarLadder StarSeries Fall 2026.

Інцидент стався на тлі запланованих у Франції протестних акцій. Зростання цін на пальне стало однією з причин протестів, до яких 17 жовтня долучилися школярі, студенти, фермери, профспілкові активісти та представники руху "жовтих жилетів".

Акції відбулися в Парижі, Марселі, Ліоні, Ліллі, Тулузі, Ліможі та інших містах. За оцінками влади, загалом у них взяли участь близько 550 тисяч людей. У деяких населених пунктах протести супроводжувалися сутичками з поліцією, підпалами та пограбуваннями.

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