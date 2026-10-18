Киберспортивная команда Vitality. Фото: instagram.com/teamvitality

Штаб-квартира французской киберспортивной организации Vitality в Париже пострадала во время протестов. Речь идет о V.Hive — пространстве, принадлежащем клубу. Об инциденте сообщил генеральный директор и соучредитель организации Фабьен "Neo" Дэвид.

Об этом он написал в X, передает Новини.LIVE.

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Руководитель Vitality осудил разрушения и мародерство

Дэвид отметил, что переживает из-за разрушения здания после успешного выступления команды на соревнованиях по VALORANT в Шанхае. По словам Дэвида, увиденное стало для него личным ударом.

Пост Дэвида. Фото: скриншот

Руководитель Vitality подчеркнул, что поддерживает право людей выходить на протесты и отстаивать свои убеждения. В то же время он отметил, что это не оправдывает мародерство и уничтожение имущества.

Дэвид также пояснил, что V.Hive имеет для него особое значение, ведь это пространство воплощает детскую мечту. Он полюбил киберспорт благодаря интернет-кафе, когда доступ к сети дома был слишком дорогим. Именно поэтому команда стремилась создать место, где подростки и люди с невысокими доходами могли бы играть, общаться и проводить время по доступной цене.

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По словам руководителя организации, с момента открытия час игры в V.Hive стоит 3,50 евро. Несмотря на инфляцию, тариф не меняли, чтобы пространство оставалось доступным для посетителей.

J’ai assisté impuissant au dépouillage de la boutique Vitality avec le trophée de @TeamVitalityCS pic.twitter.com/decOXzdXCr — Bob l'éponge (@bobleponge42_) October 17, 2026

Помимо повреждения здания, участники протеста вынесли из штаб-квартиры недавно завоеванный трофей StarLadder StarSeries Fall 2026.

Инцидент произошёл на фоне запланированных во Франции протестных акций. Рост цен на горючее стал одной из причин протеста, к которым 17 октября присоединились школьники, студенты, фермеры, профсоюзные активисты и представители движения "желтых жилетов".

Акции прошли в Париже, Марселе, Лионе, Лилле, Тулузе, Лиможе и других городах. По оценкам властей, в общей сложности в них приняли участие около 550 тысяч человек. В некоторых населенных пунктах протесты сопровождались столкновениями с полицией, поджогами и ограблениями.

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