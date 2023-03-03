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"Реал" переможе "Барселону" на "Камп Ноу": Анчелотті прокоментував поразку в "Ель Класіко"

3 березня 2023 07:20
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Карло Анчелотті пояснив, чому Реал програв Барселоні вдома
Мадридці програли каталонцям другий поєдинок поспіль
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті зберігав спокій після домашньої поразки своєї команди від "Барселони" у першому півфінальному матчі Кубка Іспанії.

Наставник мадридців вважає, що його команда зможе пробитися у фінал, повідомляє Marca.

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"Реал" домінував у першому півфінальному поєдинку Кубка Короля, але поступився на "Сантьяго Бернабеу" з мінімальним рахунком 0:1. Результат зустрічі вирішив автогол Едера Мілітао, від якого м'яч відскочив у ворота після невдалої гри Тібо Куртуа.

Реал - Барселона

Перевага "Реала"

Наставник "бланкос" Карло Анчелотті не робить проблему з цієї поразки. Італійський фахівець визнав, що його команда зіграла краще і мала перемагати.

"Поєдинок вийшов дуже напруженим, "Реал" постійно чинив тиск на оборону "Барселони". Ми зупинилися за крок від забитого м'яча. Суперник володів м'ячем лише 35% ігрового часу. Нам просто не вистачило ефективності в завершальній стадії поєдинку", — розповів Карло Анчелотті.  

Реал - Барселона

Випадкова помилка

Тренер не сумнівається у виході своєї команди до фіналу Кубка Іспанії. Для цього "Реалу" необхідно виграти матч у відповідь на "Камп Ноу" з різницею у два м'ячі.

"Ми зберігаємо впевненість у власних силах напередодні поєдинку у відповідь. У Барселоні треба зіграти так само як ми діяли в Мадриді. Пропущений гол став результатом банальної помилки, не варто надавати цьому значення.

Не вважаю, що "Барселона" заслужила на перемогу. З точки зору контролю м'яча це був один із найкращих матчів "Реала". Якщо зможе зіграти у матчі-відповіді так само, то обов'язково переможемо", — запевнив Карло Анчелотті.

Нагадаємо, вже сформовано списки головних претендентів на вручення нагороди "Золотий м'яч-2023". Основна боротьба ведеться між двома зірками футболу, але очевидного фаворита у цьому протистоянні немає.

Португальський футболіст Кріштіану Роналду залишається одним із найтитулованіших футболістів в історії спорту. Нещодавно він додав до численних нагород ще один індивідуальний титул.

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