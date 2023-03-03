Карло Анчелотті пояснив, чому Реал програв Барселоні вдома

Мадридці програли каталонцям другий поєдинок поспіль

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті зберігав спокій після домашньої поразки своєї команди від "Барселони" у першому півфінальному матчі Кубка Іспанії.

Наставник мадридців вважає, що його команда зможе пробитися у фінал, повідомляє Marca.

"Реал" домінував у першому півфінальному поєдинку Кубка Короля, але поступився на "Сантьяго Бернабеу" з мінімальним рахунком 0:1. Результат зустрічі вирішив автогол Едера Мілітао, від якого м'яч відскочив у ворота після невдалої гри Тібо Куртуа.

Перевага "Реала"

Наставник "бланкос" Карло Анчелотті не робить проблему з цієї поразки. Італійський фахівець визнав, що його команда зіграла краще і мала перемагати.

"Поєдинок вийшов дуже напруженим, "Реал" постійно чинив тиск на оборону "Барселони". Ми зупинилися за крок від забитого м'яча. Суперник володів м'ячем лише 35% ігрового часу. Нам просто не вистачило ефективності в завершальній стадії поєдинку", — розповів Карло Анчелотті.

Випадкова помилка

Тренер не сумнівається у виході своєї команди до фіналу Кубка Іспанії. Для цього "Реалу" необхідно виграти матч у відповідь на "Камп Ноу" з різницею у два м'ячі.

"Ми зберігаємо впевненість у власних силах напередодні поєдинку у відповідь. У Барселоні треба зіграти так само як ми діяли в Мадриді. Пропущений гол став результатом банальної помилки, не варто надавати цьому значення.

Не вважаю, що "Барселона" заслужила на перемогу. З точки зору контролю м'яча це був один із найкращих матчів "Реала". Якщо зможе зіграти у матчі-відповіді так само, то обов'язково переможемо", — запевнив Карло Анчелотті.

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