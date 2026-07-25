Реал відмовиться від Родрі на користь молодшої зірки

Тренер Реала Жозе Моурінью та Ян Діоманде. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Німецький "РБ Лейпциг" не зможе утримати у своєму складі талановитого півзахисника Яна Діоманде. Молодий футболіст добре проявив себе на Кубку світу. Він привернув увагу кількох європейських грандів.

Фаворити у боротьбі за Діоманде змінюються щодня, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Diario AS.

Першим зацікавленість у 19-річному Яні Діоманде проявив французький "ПСЖ". Однак "РБ Лейпциг" відхилив пропозицію французького клубу в розмірі 80 млн євро. Парижани відмовилися підвищувати суму.

Ян Діоманде на Кубку світу. Фото: Reuters

Фаворитом у боротьбі за футболіста з Кот-д'Івуару став лондонський "Арсенал". Однак "РБ Лейпциг" не погодився на пропозицію в розмірі 100 млн євро. "Каноніри" готові продовжувати торгуватися за гравця, але до справи вступив і мадридський "Реал".

Хто такий Ян Діоманде і навіщо він "бланкос"

У минулому сезоні івуарійський півзахисник забив 12 голів і віддав 8 гольових передач за "РБ Лейпциг". Після цього він запам’ятався впевненою та красивою грою на Кубку світу. Німецький клуб готовий продати півзахисника за 130 млн євро.

Мадридський "Реал" готовий зробити Яна Діоманде головною трансферною ціллю. На цьому наполягає новий тренер команди Жозе Моурінью. Він збирається перебудувати гру іспанців у нападі й отримав від президента клубу згоду на кілька гучних літніх трансферів.

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