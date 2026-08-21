Роналдіньо підписав контракт, щоб забити останній гол у кар’єрі

Роналдіньо у віці 46 років. Фото: Reuters

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Легендарний бразильський футболіст Роналдіньо знову зіграє на професійному рівні. Чемпіон світу та володар "Золотого м’яча" мріє досягти важливого для себе результату. Ветеран хоче забити ще один гол.

Роналдіньо гратиме у складі "Равенни", співвласником якої він є, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на AFP.

Колишній володар "Золотого м'яча" Роналдіньо представлений як новий гравець італійської "Равенни". Нещодавно 46-річний бразилець з'явився на презентації клубу у футболці з десятим номером. Роналдіньо не виходив на поле у професійному футболі з 2015 року, проте тепер може зіграти за "Равенну" в офіційному матчі. При цьому конкретні терміни його появи на полі поки що невідомі.

Роналдіньо готується до повернення на поле

У червні "Равенна" офіційно зареєструвала Роналдіньо як футболіста. Окрім того, бразилець став інвестором клубу, що належить Ігнаціо Чіпріані. Керівництво команди раніше повідомляло, що Роналдіньо має взяти участь щонайменше в одному домашньому матчі сезону, проте його точна роль залежатиме від рішення тренерського штабу.

Роналдіньо завершив професійну кар’єру у 2015 році після виступів за "Флуміненсе". У складі "Барселони" він двічі ставав чемпіоном Іспанії та виграв Лігу чемпіонів, а зі збірною Бразилії завоював чемпіонат світу 2002 року. У 2005 році бразилець отримав "Золотий м’яч".

"Равенна" виступає у третьому за силою дивізіоні чемпіонату Італії — Серії C. Роналдіньо раніше грав в Італії за "Мілан", а тепер отримав можливість через понад десять років знову вийти на поле в італійському футболі.

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