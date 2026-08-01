Роналду запросив Мессі на своє весілля, але Кріштіану не був ініціатором

Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі. Фото: Reuters Фотоколлаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Нападник збірної Португалії та саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду запросив багаторічного суперника Ліонеля Мессі на весілля з Джорджиною Родрігес. Ініціатором запрошення конкурента міг бути не сам футболіст.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста Есегбони Луїса.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес. Фото: instagram.com/cristiano

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За словами джерела, Мессі отримав запрошення на весілля Роналду та Родрігес. Ініціаторкою цього могла бути Джорджина, яка дружить із дружиною Мессі Антонеллою Рокуццо.

Окрім аргентинського форварда, серед гостей також очікують бразильського нападника Неймара та колишнього чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова, який підтримує дружні стосунки з португальським футболістом.

Весільна церемонія запланована на 8 серпня та має відбутися на рідному для Роналду острові Мадейра. Урочистості відбудуться в соборі Фуншала, після чого гості вирушать до п’ятизіркового готелю. Через весілля частину готелю закриють для гостей та відвідувачів.

Роналду та Мессі у період виступів португальця за "Реал" та "Барселону" регулярно змагалися за перемоги в Лізі чемпіонів, чемпіонатах Іспанії та нагородах найкращому футболісту світу.

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