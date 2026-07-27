Аль-Наср столкнулся с большими проблемами из-за зарплаты Роналду

Криштиану Роналду и тренер Роберто Мартинес. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Чемпиону Саудовской Аравии "Аль-Насру" будет сложно защитить титул. Клуб столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Одним из последствий ситуации стало ограничение трансферной кампании.

Долги "Аль-Насра" приближаются к 200 млн евро, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Arriyadiyah.

Целый ряд неудачных решений привел "Аль-Наср" к тому, что клуб накопил 187 млн евро долгов. Чемпионы Саудовской Аравии срочно ищут новых инвесторов, которые помогут стабилизировать ситуацию. Расходы команды были существенно сокращены, а летняя трансферная кампания поставлена на паузу.

Что ждет "Аль-Наср" в будущем

Правительство Саудовской Аравии не допустит банкротства одного из ведущих клубов страны, который является "витриной" ее спортивных достижений. Однако "Аль-Наср" уже не сможет позволить себе такие бездумные траты, как в недавнем прошлом.

Раньше клуб не считался с расходами при приглашении звезд европейского футбола. Португалец Криштиану Роналду, контракт которого закончится только в следующем году, зарабатывает в Саудовской Аравии более 210 млн евро в год.

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