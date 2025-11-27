Видео
Главная Спорт Арсенал очень легко обыграл Баварию в Лиге чемпионов — видео

Арсенал очень легко обыграл Баварию в Лиге чемпионов — видео

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 09:05
обновлено: 09:07
Арсенал переиграл Баварию в матче Лиги чемпионов в Лондоне
Матч "Арсенал" — "Бавария". Фото: Reuters

В Лиге чемпионов прошли последние матчи пятого тура. В Лондоне "Арсенал" принимал мюнхенскую "Баварию".

"Арсенал" победил в этом матче со счетом 3:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Как прошел матч "Арсенал" — "Бавария"

Старт встречи был равным, но именно канониры открыли счет. Тимбер на 22-й минуте замкнул подачу Сака с углового. "Бавария" ответила через 10 минут — Карл реализовал комбинацию после флангового прохода Гнабри.

Второй тайм прошел под контролем "Арсенала". Уже на 47-й минуте Сака пробил в ближний угол, но Нойер вытащил. В конце концов лондонцы снова вышли вперед: Мадуэке замкнул прострел Калафиори на 69-й минуте.

Точку в матче поставил грубый просчет Мануэля Нойера. Капитан "Баварии" выбежал в центр поля, промахнулся мимо передачи Эзе, и Мартинелли покатил мяч в пустые ворота — 3:1.

"Арсенал" уверенно доиграл встречу, не позволив сопернику создать угрозу. "Бавария" владела мячом, но выглядела беззубой в завершающей трети.

"Арсенал" — "Бавария" — 3:1

Голы: Тимбер, 22, Мадуэке, 69, Мартинелли, 77 — Карл, 32

Напомним, Гарри Кейн рассказал, что где продолжит карьеру.

Главный тренер "Барселоны" негативно высказался о своих подопечных после разгрома от "Челси".

Экс-чемпион мира по боксу Василий Ломаченко посетил Литву для просмотра боксерского шоу.

футбол Лига чемпионов Бавария Арсенал еврокубки
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
