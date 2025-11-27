Відео
Головна Спорт Арсенал дуже легко обіграв Баварію в Лізі чемпіонів — відео

Арсенал дуже легко обіграв Баварію в Лізі чемпіонів — відео

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 09:05
Оновлено: 09:07
Арсенал переграв Баварію у матчі Ліги чемпіонів у Лондоні
Матч "Арсенал" — "Баварія". Фото: Reuters

В Лізі чемпіонів пройшли останні матчі п'ятого туру. В Лондоні "Арсенал" приймав мюнхенську "Баварію".

"Арсенал" переміг в цьому матчі з рахунком 3:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Як пройшов матч "Арсенал" — "Баварія"

Старт зустрічі був рівним, але саме каноніри відкрили рахунок. Тімбер на 22-й хвилині замкнув подачу Сака з кутового. "Баварія" відповіла через 10 хвилин — Карл реалізував комбінацію після флангового проходу Гнабрі.

Другий тайм пройшов під контролем "Арсеналу". Уже на 47-й хвилині Сака пробив у ближній, але Ноєр витягнув. Зрештою лондонці знову вийшли вперед: Мадуеке замкнув простріл Калафіорі на 69-й хвилині.

Крапку в матчі поставив грубий прорахунок Мануеля Ноєра. Капітан "Баварії" вибіг у центр поля, промахнувся повз передачу Езе, і Мартінеллі покотив м’яч у порожні ворота — 3:1.

"Арсенал" упевнено дограв зустріч, не дозволивши супернику створити загрозу. "Баварія" володіла м’ячем, але виглядала беззубою в завершальній третині.

"Арсенал" — "Баварія" — 3:1

Голи: Тімбер, 22, Мадуеке, 69, Мартінеллі, 77 — Карл, 32

Нагадаємо, Гаррі Кейн розповів, що де продовжить кар'єру.

Головний тренер "Барселони" негативно висловився про своїх підопічних після розгрому від "Челсі".

Ексчемпіон світу з боксу Василь Ломаченко відвідав Литву для перегляду боксерського шоу.

Андрій Котевич
Автор:
Андрій Котевич
