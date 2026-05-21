Астон Вилла разгромила Фрайбург и выиграла Лигу Европы

Игроки "Астон Виллы" после победы в Лиге Европы. Фото: Reuters

Английская "Астон Вилла" стала победителем Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. В финальном матче команда Унаи Эмери уверенно обыграла немецкий "Фрайбург" со счетом 3:0.

О победе "Астон Виллы" сообщил портал Новини.LIVE.

Эмери снова выиграл Лигу Европы

В Стамбуле на стадионе "Тюпраш" команда из Бирмингема контролировала ход матча и еще до перерыва создала для себя комфортное преимущество.

Первый мяч в матче забил Юри Тилеманс на 41-й минуте. Уже в компенсированное время первого тайма Эмилиано Буэндия удвоил преимущество английского клуба.

Во втором тайме "Астон Вилла" продолжила контролировать игру. На 58-й минуте Морган Роджерс установил окончательный счет — 3:0.

Читайте также:

"Фрайбург" — "Астон Вилла" — 0:3

Голы: Тилеманс, 41, Буэндия, 45+4, Роджерс, 58

"Фрайбург": Атуболу — Кюблер (Макенго, 73), Гинтер, Лингарт (Розенфельдер, 61), Трой — Эггештайн, Гефлер (Гелер, 61) — Бесте (Гюнтер, 86), Манзамби, Грифо (Шергант, 73) — Матанович.

"Астон Вилла": Мартинес — Кэш, Конса, Торрес (Мингз, 88), Динь (Матсен, 81) — Линделеф (Онана, 66), Тилеманс (Луис, 88) — Макгинн, Роджерс, Буэндия (Санчо, 81) — Уоткинс.

Предупреждения: Трой — Буэндия, Кэш, Макгинн

Для "Астон Виллы" это первый трофей Лиги Европы в истории клуба. В то же время главный тренер команды Унаи Эмери в очередной раз подтвердил статус одного из самых успешных тренеров в истории турнира.

Этот финал стал для испанского специалиста шестым финалом в Лиге Европы. В пяти из них команды Эмери одерживали победу.

На пути к финалу "Фрайбург" в полуфинале обыграл "Брагу" по сумме двух матчей со счётом 4:3. "Астон Вилла" в свою очередь уверенно выбила "Ноттингем Форест" — 4:1 по итогам двух встреч.

В прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал "Тоттенхэм", который в финале минимально обыграл "Манчестер Юнайтед".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Дерек Чисора объяснил, благодаря чему Рико Верхувен получил шанс провести бой против Александра Усика.

Также Новини.LIVE писал, что мадридский "Реал" согласился заплатить большие деньги за трансфер футболиста Моуринью.