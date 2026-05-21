Астон Вілла розгромила Фрайбург та виграла Лігу Європи

Гравці "Астон Вілли" після перемоги в Лізі Європи. Фото: Reuters

Англійська "Астон Вілла" стала переможцем Ліга Європи УЄФА 2025/2026. У фінальному матчі команда Унаї Емері впевнено обіграла німецький "Фрайбург" із рахунком 3:0.

Емері знову виграв Лігу Європи

У Стамбулі на стадіоні "Тюпраш" команда з Бірмінгема контролювала хід матчу та ще до перерви створила для себе комфортну перевагу.

Перший м’яч у зустрічі забив Юрі Тілеманс на 41-й хвилині. Уже в компенсований час першого тайму Еміліано Буендія подвоїв перевагу англійського клубу.

У другому таймі "Астон Вілла" продовжила контролювати гру. На 58-й хвилині Морган Роджерс встановив остаточний рахунок — 3:0.

"Фрайбург" — "Астон Вілла" — 0:3

Голи: Тілеманс, 41, Буендія, 45+4, Роджерс, 58

"Фрайбург": Атуболу — Кюблер (Макенго, 73), Гінтер, Лінгарт (Розенфельдер, 61), Трой — Еггештайн, Гефлер (Гелер, 61) — Бесте (Гюнтер, 86), Манзамбі, Гріфо (Шергант, 73) — Матанович.

"Астон Вілла": Мартінес — Кеш, Конса, Торрес (Мінгз, 88), Дінь (Матсен, 81) — Лінделеф (Онана, 66), Тілеманс (Луїс, 88) — Макгінн, Роджерс, Буендія (Санчо, 81) — Воткінс.

Попередження: Трой — Буендія, Кеш, Макгінн

Для "Астон Вілли" це перший трофей Ліги Європи в історії клубу. Водночас головний тренер команди Унаї Емері вкотре підтвердив статус одного з найуспішніших тренерів в історії турніру.

Цей фінал став для іспанського спеціаліста шостим фіналом у Лізі Європи. У п’яти з них команди Емері здобували перемогу.

На шляху до фіналу "Фрайбург" у півфіналі переміг "Брагу" за сумою двох матчів із рахунком 4:3. "Астон Вілла" своєю чергою впевнено вибила "Ноттінгем Форест" — 4:1 за підсумками двох зустрічей.

Минулого сезону переможцем Ліги Європи став "Тоттенгем", який у фіналі мінімально обіграв "Манчестер Юнайтед".

