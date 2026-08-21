Хулиан Альварес может покинуть Атлетико, но не ради Барселоны

Хулиан Альварес готовится к сезону. Фото: instagram.com/juliaanalvarez/

"Атлетико" готов рассмотреть продажу Хулиана Альвареса только в "Арсенал". Мадридский клуб не хочет вести переговоры с "Барселоной", которая также заинтересована в аргентинском форварде. При этом сам Альварес предпочитает переход именно в каталонскую команду.

Ситуация с будущим нападающего остается нерешенной накануне закрытия трансферного окна, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Mundo Deportivo.

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"Арсенал" уже проявлял конкретный интерес к 26-летнему форварду, однако его позиция осложняет возможную сделку. Лондонский клуб предлагал около 90 млн фунтов, тогда как "Атлетико" рассчитывает получить за игрока более 100 млн. Ранее сообщалось и о более высокой оценке трансфера со стороны мадридцев.

Альварес хочет в "Барселону"

Футболист сборной Аргентины выступает за "Атлетико" с лета 2024 года после перехода из "Манчестер Сити". За мадридскую команду аргентинец провел 106 матчей, забил 49 голов и сделал 17 результативных передач, а его действующий контракт рассчитан до 2030 года.

При этом в "Атлетико" пока не готовы отпускать форварда без подходящего решения. Главный тренер Диего Симеоне уже объяснял, что клубу важно вернуть Альвареса в оптимальное состояние и рассчитывать на него после завершения трансферной ситуации. В стартовом матче нового сезона Ла Лиги аргентинец не участвовал, а мадридцы обыграли "Малагу" со счетом 2:0.

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