Барселоне придется продать игроков почти на 200 млн евро

Защитник "Барселоны" Жюль Кунде. Фото: Reuters

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Каталонская "Барселона" может провести еще несколько изменений в составе до закрытия летнего трансферного окна. Клуб рассматривает возможность расставания сразу с пятью футболистами. В список потенциальных уходов попали игроки, которые еще недавно считались лидерами команды.

При этом ситуация у каждого футболиста отличается, поэтому речь идет не о подтвержденных трансферах, а о возможных сделках, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Touchline.

Фрэнки Де Йонг в сборной Нидерландов. Фото: instagram.com/frenkiedejong/

"Барселона" продолжает перестройку состава

Наиболее конкретно сейчас выглядит ситуация с Бальде, Фортом и Касадо. Все трое не попали в заявку "Барселоны" на матч стартового тура Ла Лиги против "Эльче", причем клуб предоставил им возможность заниматься вопросами своего будущего. Бальде связывают с возможным переходом в "Манчестер Юнайтед", Фортом интересуется дортмундская "Боруссия", а Касадо рассматривает предложения из Англии и Саудовской Аравии.

Кто может покинуть "Барселону"

Френки де Йонг

Эктор Форт

Марк Касадо

Жюль Кунде

Алехандро Бальде.

При этом Жюль Кунде остается в заявке команды, хотя его статус в составе изменился: Ханси Флик рассматривает Эрика Гарсию как основной вариант на позиции правого защитника. Френки де Йонг пока также остается в команде, но пропустил старт сезона из-за травмы.

На фоне возможных уходов "Барселона" уже провела масштабную трансферную кампанию: клуб подписал Родри, Энтони Гордона, Карима Адееми и Жоау Канселу, а также бельгийца Джесси Бисиу.

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