Бех-Романчук поразила атмосферной фотосессией в Карпатах

Бех-Романчук показала место, где отдыхает от суеты большого города
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась новыми атмосферными фото с отдыха. Спортсменка устроила фотосессию среди карпатских гор и опубликовала кадры в соцсетях.
Соответствующие фотографии Марина опубликовала в Instagram.
Бех-Романчук показала новую фотосессию в Карпатах
На фото легкоатлетка позирует в легком летнем платье на фоне горных пейзажей Карпат. Марина еще и сделала серию кадров с цветами, корзиной фруктов и лошадью среди природы Карпат.
Спортсменка дополнила публикацию короткой эмоциональной цитатой.
"Есть места где время течет по другому... Где хочется дышать полной грудью и не останавливаться", — написала Бех-Романчук.
Марина Бех-Романчук является одной из самых известных украинских легкоатлеток. Она специализируется в прыжках в длину и тройном прыжке, является призером мировых и континентальных первенств, чемпионкой Европы и участницей нескольких Олимпийских игр.
В августе 2025 года независимая организация по борьбе против допинга в легкой атлетике дисквалифицировала украинку на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Это время Бех-Романчук и ее муж Михаил Романчук использовали на рождение ребенка.
