Главная Спорт Бех-Романчук показала место, где отдыхает от суеты большого города

Бех-Романчук показала место, где отдыхает от суеты большого города

Дата публикации 28 мая 2026 08:01
Бех-Романчук поразила атмосферной фотосессией в Карпатах
Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась новыми атмосферными фото с отдыха. Спортсменка устроила фотосессию среди карпатских гор и опубликовала кадры в соцсетях.

Соответствующие фотографии Марина опубликовала в Instagram, сообщил портал Новини.LIVE.

Марина Бех-Романчук Фото: instagram.com/marynabekh

На фото легкоатлетка позирует в легком летнем платье на фоне горных пейзажей Карпат. Марина еще и сделала серию кадров с цветами, корзиной фруктов и лошадью среди природы Карпат.

Марина Бех-Романчук Фото: instagram.com/marynabekh
Марина Бех-Романчук Фото: instagram.com/marynabekh
Марина Бех-Романчук Фото: instagram.com/marynabekh
Марина Бех-Романчук. фото: instagram.com/marynabekh
Марина Бех-Романчук. фото: instagram.com/marynabekh

Спортсменка дополнила публикацию короткой эмоциональной цитатой.

"Есть места где время течет по другому... Где хочется дышать полной грудью и не останавливаться", — написала Бех-Романчук.

Марина Бех-Романчук является одной из самых известных украинских легкоатлеток. Она специализируется в прыжках в длину и тройном прыжке, является призером мировых и континентальных первенств, чемпионкой Европы и участницей нескольких Олимпийских игр.

В августе 2025 года независимая организация по борьбе против допинга в легкой атлетике дисквалифицировала украинку на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Это время Бех-Романчук и ее муж Михаил Романчук использовали на рождение ребенка.

Карпаты Марина Бех Легкая атлетика
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
