Бех-Романчук вразила атмосферною фотосесією у Карпатах

Бех-Романчук показала місце, де відпочиває метушні великого міста
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася новими атмосферними фото з відпочинку. Спортсменка влаштувала фотосесію серед карпатських гір та опублікувала кадри у соцмережах.
Відповідні світлини Марина опублікувала в Instagram.
На фото легкоатлетка позує у легкій літній сукні на фоні гірських краєвидів Карпат. Марина ще й зробила серію кадрів із квітами, кошиком фруктів та конем серед природи Карпат.
Спортсменка доповнила публікацію короткою емоційною цитатою.
"Є місця де час плине по іншому... Де хочеться дихати на повні груди і не зупинятись", — написала Бех-Романчук.
Марина Бех-Романчук є однією з найвідоміших українських легкоатлеток. Вона спеціалізується у стрибках у довжину та потрійному стрибку, є призеркою світових і континентальних першостей, чемпіонкою Європи та учасницею кількох Олімпійських ігор.
У серпні 2025 року незалежна організація з боротьби проти допінгу в легкій атлетиці дискваліфікувала українку на чотири роки через порушення антидопінгових правил. Цей час Бех-Романчук та її чоловік Михайло Романчук використали на народження дитини.
