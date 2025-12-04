Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Безус красивым дальним ударом впервые забил за новый клуб — видео

Безус красивым дальним ударом впервые забил за новый клуб — видео

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 03:59
Роман Безус забил первый гол за Анортосис — видео
Роман Безус. Фото: anorthosisfc.com.cy

На Кипре прошли матчи 1/16 финала национального Кубка. "Анортосис", за который играет 35-летний украинский полузащитник Роман Безус, противостоял "Кармиотиссу".

Украинец отметился первым голом за клуб, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Первый гол Безуса

Безус вышел на поле в своем восьмом матче за клуб, игроком которого стал в сентябре этого года.

Безус забил на пятой добавленной минуте к матчу и сделал счет 3:1. Роман смог нанести мощный удар в левый угол ворот.

До Безуса голы за "Анортосис" забивали Вукич и Хараламбус. Единственный мяч "Кармиотиссы" на счету Павла.

В следующем раунде, 1/8 финала Кубка Кипра, "Анортосис" сыграет против "Аполлона". Матч запланирован на 14 января.

"Кармиотисса" — "Анортосис" — 1:3

Голы: Павлу, 77 — Вукич, 53, Хараламбус, 90, Безус, 90+5

Напомним, теннисистка Марта Костюк могла не быть украинской спортсменкой.

У полузащитника "Челси" Михаила Мудрика появился шанс вернуться в футбол.

футбол Сборная Украины по футболу Кипр украинские легионеры (футбол) Роман Безус
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации