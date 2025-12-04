Роман Безус забил первый гол за Анортосис — видео

Роман Безус. Фото: anorthosisfc.com.cy

На Кипре прошли матчи 1/16 финала национального Кубка. "Анортосис", за который играет 35-летний украинский полузащитник Роман Безус, противостоял "Кармиотиссу".

Украинец отметился первым голом за клуб, сообщил портал Новини.LIVE.

Первый гол Безуса

Безус вышел на поле в своем восьмом матче за клуб, игроком которого стал в сентябре этого года.

Безус забил на пятой добавленной минуте к матчу и сделал счет 3:1. Роман смог нанести мощный удар в левый угол ворот.

До Безуса голы за "Анортосис" забивали Вукич и Хараламбус. Единственный мяч "Кармиотиссы" на счету Павла.

В следующем раунде, 1/8 финала Кубка Кипра, "Анортосис" сыграет против "Аполлона". Матч запланирован на 14 января.

"Кармиотисса" — "Анортосис" — 1:3

Голы: Павлу, 77 — Вукич, 53, Хараламбус, 90, Безус, 90+5

