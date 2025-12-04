Роман Безус забив перший гол за Анортосіс — відео

Роман Безус. Фото: anorthosisfc.com.cy

На Кіпрі пройшли матчі 1/16 фіналу національного Кубка. "Анортосіс", за який грає 35-річний український півзахисник Роман Безус, протистояв "Карміотіссу".

Українець відзначився першим голом за клуб, повідомив портал Новини.LIVE.

Перший гол Безуса

Безус вийшов на поле у своєму восьмому матчі за клуб, гравцем якого став у вересні цього року.

Безус забив на п'ятій доданій хвилині до матчу і зробив рахунок 3:1. Роман зміг завдати потужного удару в лівий кут воріт.

До Безуса голи за "Анортосіс" забивали Вукіч та Хараламбус. Єдиний м’яч "Карміотісси" на рахунку Павлу.

У наступному раунді, 1/8 фіналу Кубка Кіпру, "Анортосіс" зіграє проти "Аполлона". Матч заплановано на 14 січня.

"Карміотісса" — "Анортосіс" — 1:3

Голи: Павлу, 77 — Вукіч, 53, Хараламбус, 90, Безус, 90+5

