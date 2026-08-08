Болельщики раскритиковали Мудрика за второй матч после возвращения

Михаил Мудрик. Фото: Reuters Фотоколлаж: Новини.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Вингер "Челси" Михаил Мудрик провел второй матч после окончания дисквалификации за допинг и возвращения на футбольное поле. Лондонцы в товарищеском матче обыграли "Милан со счетом 3:0.

Выступление Мудрика вновь вызвало неоднозначную реакцию среди болельщиков "Челси", сообщил портал Новини.LIVE.

Михаил Мудрик. Фото: Reuters

Мудрик не впечатлил фанатов "Челси"

Мудрик вышел на замену на 85-й минуте, когда "Челси" уже уверенно побеждал со счетом 3:0. Украинец провел на поле 10 минут.

Часть болельщиков считает, что футболист пока не выглядит готовым к игре и нуждается в большем количестве игровой практики. Некоторые даже предложили отдать украинца в аренду, чтобы он быстрее набрал форму после почти двухлетнего перерыва.

Негативные комментарии были связаны с одной неудачной подачей Мудрика с левого фланга.

Timacfc: "Мудрик все еще выглядит "ржавым". Ему нужно больше игрового времени, чтобы снова набрать форму. Это уже не тот Миша, которого я знал".

chelsea_vids: "Я люблю Мудрика, но ему стоит уйти в аренду".

CFCHenri: "Первое касание — неудачное, потом хороший рывок и передача в никуда. Мудрику нужна аренда".

paulolp777: "Заметно, что ему нужно наверстать упущенные месяцы. Он ещё не в ритме, поэтому аренда с регулярной игровой практикой была бы лучшим вариантом".

Fedrickkkkkkk: "Возможно, Мудрику было бы лучше перейти в "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" или "Арсенал". Сейчас он не готов выиграть конкуренцию в "Челси".

Для Мудрика это был второй матч после окончания 18-месячной дисквалификации. Дебютный матч после возвращения он провел несколькими днями ранее против "Ювентуса", где его игра вызвала неоднозначную реакцию болельщиков.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что тренер "Бенфики" рассказал, почему решил отдать место в воротах другому голкиперу вместо Анатолия Трубина.

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