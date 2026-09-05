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Главная Спорт Бондаренко в третьем матче за Аль-Ахли заработал пенальти

Бондаренко в третьем матче за Аль-Ахли заработал пенальти

Ua ru
5 сентября 2026 08:59
Бондаренко помог Аль-Ахли разгромить соперника в чемпионате
Артем Бондаренко. Фото: "Аль-Ахли"

Украинский центральный полузащитник Артем Бондаренко вернулся в стартовый состав саудовского "Аль-Ахли" после громких слухов о возможном исключении из команды. В матче пятого тура чемпионата Саудовской Аравии украинец заработал пенальти и помог своей команде одержать разгромную победу.

Команда Бондаренко победила "Аль-Рияд" со счетом 5:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Бондаренко помог разгромить соперника

Бондаренко вышел в стартовом составе и на 61-й минуте заработал пенальти, который уверенно реализовал английский нападающий Айвен Тоуни.

Впрочем, после удара по пятке украинец не смог продолжить матч, и уже на 62-й минуте тренерский штаб решил его заменить.

Для Бондаренко этот матч стал третьим в составе "Аль-Ахли" после перехода из донецкого «Шахтера» на правах аренды с обязательным правом выкупа.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал о проблемах Бондаренко в "Аль-Ахли", где из-за расследования трансферных соглашений могут пересмотреть договор в отношении украинца.

Также Новини.LIVE сообщал, что спортивный директор Андрей Филь из "ЮКСА" после мобилизации приступил к службе в одном из подразделений территориальной обороны.

Саудовская Аравия Артем Бондаренко украинские легионеры (футбол) Марино Пушич Аль-Ахли (Саудовская Аравия)
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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