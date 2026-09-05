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Головна Спорт Бондаренко в третьому матчі за Аль-Ахлі заробив пенальті

Бондаренко в третьому матчі за Аль-Ахлі заробив пенальті

Ua ru
5 вересня 2026 08:59
Бондаренко допоміг Аль-Ахлі розгромити суперника в чемпіонаті
Артем Бондаренко. Фото: "Аль-Ахлі"

Український центральний півзахисник Артем Бондаренко повернувся до стартового складу саудівського "Аль-Ахлі" після гучних чуток про можливе відрахування з команди. У матчі п'ятого туру чемпіонату Саудівської Аравії українець заробив пенальті та допоміг своїй команді здобути розгромну перемогу.

Команда Бондаренка перемогла "Аль-Ріяд" із рахунком 5:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Бондаренко допоміг розгромити суперника

Бондаренко вийшов у стартовому складі та на 61-й хвилині заробив пенальті, який упевнено реалізував англійський форвард Айвен Тоуні.

Втім, після удару в п'яту українець не зміг продовжити матч, і вже на 62-й хвилині тренерський штаб вирішив його замінити.

Для Бондаренка цей поєдинок став третім у складі "Аль-Ахлі" після переходу з донецького "Шахтаря" на правах оренди з обов'язковим правом викупу.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про проблеми Бондаренка в "Аль-Ахлі", де через розслідування трансферних домовленостей можуть переглянути угоду щодо українця.

Також Новини.LIVE повідомляв, що спортдиректор Андрій Філь з "ЮКСА" після мобілізації розпочав службу в одному з підрозділів територіальної оборони.

Саудівська Аравія Артем Бондаренко українські легіонери (футбол) Маріно Пушич Аль-Ахлі (Саудівська Аравія)
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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