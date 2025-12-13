Луиш Каштру возглавил Гремиу: экс-тренер Шахтера вернулся в большой футбол

Постер с объявлением Луиша Каштру главным тренером. Фото: "Гремиу"

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру снова не оставался без работы длительное время. Португальский специалист возглавил команду в Бразилии.

Об этом бразильский клуб "Гремиу" сообщил на официальном сайте.

Луиш Каштру. Фото: "Шахтер"

Новая работа Луиша Каштру

Бразильский "Гремиу" объявил о подписании контракта с опытным португальским специалистом, который в 64 года уже сменил много клубов по всему миру.

Новый тренер подписал контракт сроком на два сезона.

"Гремиу" в прошлом сезоне финишировал лишь на девятой позиции в Серии A, поэтому руководство рассчитывает, что Каштру сможет стабилизировать результаты и вернуть клуб в борьбу за высшие места.

Последним местом работы португальца был эмиратский "Аль-Васл", а до этого он работал в ряде известных клубов, в частности "Аль-Насри", "Ботафогу", "Аль-Духайли" и донецком "Шахтере", "Виктории Гимараэш", "Риу Аве", "Порту".

В "Гремиу" надеются, что богатый международный опыт нового тренера поможет клубу сделать качественный шаг вперед уже в ближайших сезонах.

