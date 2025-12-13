Видео
Главная Спорт Бывший главный тренер Шахтера возглавил известный футбольный клуб

Бывший главный тренер Шахтера возглавил известный футбольный клуб

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 13:45
Луиш Каштру возглавил Гремиу: экс-тренер Шахтера вернулся в большой футбол
Постер с объявлением Луиша Каштру главным тренером. Фото: "Гремиу"

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру снова не оставался без работы длительное время. Португальский специалист возглавил команду в Бразилии.

Об этом бразильский клуб "Гремиу" сообщил на официальном сайте.

Читайте также:
Луиш Каштру
Луиш Каштру. Фото: "Шахтер"

Новая работа Луиша Каштру

Бразильский "Гремиу" объявил о подписании контракта с опытным португальским специалистом, который в 64 года уже сменил много клубов по всему миру.

Новый тренер подписал контракт сроком на два сезона.

"Гремиу" в прошлом сезоне финишировал лишь на девятой позиции в Серии A, поэтому руководство рассчитывает, что Каштру сможет стабилизировать результаты и вернуть клуб в борьбу за высшие места.

Последним местом работы португальца был эмиратский "Аль-Васл", а до этого он работал в ряде известных клубов, в частности "Аль-Насри", "Ботафогу", "Аль-Духайли" и донецком "Шахтере", "Виктории Гимараэш", "Риу Аве", "Порту".

В "Гремиу" надеются, что богатый международный опыт нового тренера поможет клубу сделать качественный шаг вперед уже в ближайших сезонах.

Напомним, вингер сборной Украины Михаил Мудрик может переехать из Англии в Португалию.

Матч с участием украинского защитника Ильи Забарного и российского вратаря Матвея Сафонова попал под взгляд журналистов.

Дубль украинца Виктора Цыганкова принес "Жироне" третью победу в этом сезоне.

футбол Бразилия ФК Шахтер тренер Гремио
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
