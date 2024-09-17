Аль-Наср уволил Каштру — известно, кто возглавит команду

У Роналду будет новый тренер в Аль-Насре — в клуб сватают Зидана
Клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, за который играет Криштиану Роналду, уволил главного тренера. Контракт с португальцем Луишем Каштру был досрочно расторгнут.
"Аль-Наср" уже ведет переговоры с потенциальными кандидатами на пост наставника команды, сообщает Al Arabiya.
Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру уволен из "Аль-Насра". Это решение было обусловлено неудачными результатами команды в начале сезона 2024/2025. Португалец выиграл с "Аль-Насром" Арабскую Лигу чемпионов-2023. О том, кто заменит Каштру, пока не известно.
Новый главный тренер "Аль-Насра"
Перед увольнением Каштру саудовская команда проиграла финал национального Суперкубка и одержала только одну победу в трех стартовых турах местного чемпионата. Руководство приняло решение об отставке тренера после того, как "Аль-Наср" сыграл вничью с "Аль-Шортой" из Ирака в Лиге чемпионов Азии.
Главным кандидатом на место тренера "Аль-Насра" является Стефано Пиоли, которого также сватают в итальянскую "Рому". Также саудовскую команду может возглавить француз Зинедин Зидан. Его кандидатуру лоббирует Криштиану Роналду и другие звезды "Аль-Насра".
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