Аль-Наср уволил Каштру — известно, кто возглавит команду

Луиш Каштру во время матча. Фото: Reuters

Клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, за который играет Криштиану Роналду, уволил главного тренера. Контракт с португальцем Луишем Каштру был досрочно расторгнут.

"Аль-Наср" уже ведет переговоры с потенциальными кандидатами на пост наставника команды, сообщает Al Arabiya.

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Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру уволен из "Аль-Насра". Это решение было обусловлено неудачными результатами команды в начале сезона 2024/2025. Португалец выиграл с "Аль-Насром" Арабскую Лигу чемпионов-2023. О том, кто заменит Каштру, пока не известно.

Криштиану Роналду в "Аль-Насре". Фото: Reuters

Новый главный тренер "Аль-Насра"

Перед увольнением Каштру саудовская команда проиграла финал национального Суперкубка и одержала только одну победу в трех стартовых турах местного чемпионата. Руководство приняло решение об отставке тренера после того, как "Аль-Наср" сыграл вничью с "Аль-Шортой" из Ирака в Лиге чемпионов Азии.

Экс-наставник "Реала" Зинедин Зидан. Фото: instagram.com/zidane/

Главным кандидатом на место тренера "Аль-Насра" является Стефано Пиоли, которого также сватают в итальянскую "Рому". Также саудовскую команду может возглавить француз Зинедин Зидан. Его кандидатуру лоббирует Криштиану Роналду и другие звезды "Аль-Насра".

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