Аль-Наср звільнив Каштру — відомо, хто очолить команду

У Роналду буде новий тренер в Аль-Насрі — до клубу сватають Зідана
Клуб "Аль-Наср" із Саудівської Аравії, за який грає Кріштіану Роналду, звільнив головного тренера. Контракт із португальцем Луїшем Каштру було достроково розірвано.
"Аль-Наср" вже веде переговори з потенційними кандидатами на посаду наставника команди, повідомляє Al Arabiya.
Колишнього головного тренера донецького "Шахтаря" Луїша Каштру звільнено з "Аль-Насра". Це рішення було зумовлене невдалими результатами команди на початку сезону 2024/2025. Португалець виграв із "Аль-Насром" Арабську Лігу чемпіонів-2023. Про те, хто замінить Каштру, поки невідомо.
Новий головний тренер "Аль-Насра"
Перед звільненням Каштру саудівська команда програла фінал національного Суперкубка та здобула лише одну перемогу у трьох стартових турах місцевого чемпіонату. Керівництво ухвалило рішення про відставку тренера після того, як "Аль-Наср" зіграв унічию з "Аль-Шортою" з Іраку в Лізі чемпіонів Азії.
Головним кандидатом на місце тренера "Аль-Насра" є Стефано Піолі, якого також сватають до італійської "Роми". Також саудівську команду може очолити француз Зінедін Зідан. Його кандидатуру лобіює Кріштіану Роналду та інші зірки "Аль-Насра".
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