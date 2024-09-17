Аль-Наср звільнив Каштру — відомо, хто очолить команду

Луїш Каштру під час матчу. Фото: Reuters

Клуб "Аль-Наср" із Саудівської Аравії, за який грає Кріштіану Роналду, звільнив головного тренера. Контракт із португальцем Луїшем Каштру було достроково розірвано.

"Аль-Наср" вже веде переговори з потенційними кандидатами на посаду наставника команди, повідомляє Al Arabiya.

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Колишнього головного тренера донецького "Шахтаря" Луїша Каштру звільнено з "Аль-Насра". Це рішення було зумовлене невдалими результатами команди на початку сезону 2024/2025. Португалець виграв із "Аль-Насром" Арабську Лігу чемпіонів-2023. Про те, хто замінить Каштру, поки невідомо.

Кріштіану Роналду в "Аль-Насрі". Фото: Reuters

Новий головний тренер "Аль-Насра"

Перед звільненням Каштру саудівська команда програла фінал національного Суперкубка та здобула лише одну перемогу у трьох стартових турах місцевого чемпіонату. Керівництво ухвалило рішення про відставку тренера після того, як "Аль-Наср" зіграв унічию з "Аль-Шортою" з Іраку в Лізі чемпіонів Азії.

Екснаставник "Реала" Зінедін Зідан. Фото: instagram.com/zidane/

Головним кандидатом на місце тренера "Аль-Насра" є Стефано Піолі, якого також сватають до італійської "Роми". Також саудівську команду може очолити француз Зінедін Зідан. Його кандидатуру лобіює Кріштіану Роналду та інші зірки "Аль-Насра".

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