Луїш Каштру очолив Греміу: екстренер Шахтаря повернувся у великий футбол

Постер з оголошенням Луїша Каштру головним тренером. Фото: "Греміу"

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру знову не залишався без роботи тривалий час. Португальський спеціаліст очолив команду в Бразилії.

Про це бразильський клуб "Греміу" повідомив на офіційному сайті.

Луїш Каштру. Фото: "Шахтар"

Нова робота Луїша Каштру

Бразильський "Греміу" оголосив про підписання контракту з досвідченим португальським фахівцем, який в 64 роки вже змінив багато клубів по всьому світу.

Новий тренер підписав контракт терміном на два сезони.

"Греміу" у минулому сезоні фінішував лише на дев’ятій позиції в Серії A, тож керівництво розраховує, що Каштру зможе стабілізувати результати та повернути клуб у боротьбу за вищі місця.

Останнім місцем роботи португальця був еміратський "Аль-Васл", а до цього він працював у низці відомих клубів, зокрема "Аль-Насрі", "Ботафоґу", "Аль-Духайлі" та донецькому "Шахтарі", "Вікторії Гімараеш", "Ріу Аве", "Порту".

У "Ґреміу" сподіваються, що багатий міжнародний досвід нового тренера допоможе клубу зробити якісний крок уперед уже в найближчих сезонах.

