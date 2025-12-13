Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Колишній головний тренер Шахтаря очолив відомий футбольний клуб

Колишній головний тренер Шахтаря очолив відомий футбольний клуб

Ua ru
Дата публікації: 13 грудня 2025 13:45
Луїш Каштру очолив Греміу: екстренер Шахтаря повернувся у великий футбол
Постер з оголошенням Луїша Каштру головним тренером. Фото: "Греміу"

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру знову не залишався без роботи тривалий час. Португальський спеціаліст очолив команду в Бразилії.

Про це бразильський клуб "Греміу" повідомив на офіційному сайті.

Реклама
Читайте також:
Луиш Каштру
Луїш Каштру. Фото: "Шахтар"

Нова робота Луїша Каштру

Бразильський "Греміу" оголосив про підписання контракту з досвідченим португальським фахівцем, який в 64 роки вже змінив багато клубів по всьому світу.

Новий тренер підписав контракт терміном на два сезони.

"Греміу" у минулому сезоні фінішував лише на дев’ятій позиції в Серії A, тож керівництво розраховує, що Каштру зможе стабілізувати результати та повернути клуб у боротьбу за вищі місця.

Останнім місцем роботи португальця був еміратський "Аль-Васл", а до цього він працював у низці відомих клубів, зокрема "Аль-Насрі", "Ботафоґу", "Аль-Духайлі" та донецькому "Шахтарі", "Вікторії Гімараеш", "Ріу Аве", "Порту".

У "Ґреміу" сподіваються, що багатий міжнародний досвід нового тренера допоможе клубу зробити якісний крок уперед уже в найближчих сезонах.

Нагадаємо, вінгер збірної України Михайло Мудрик може переїхати з Англії в Португалію.

Матч за участі українського захисника Іллі Забарного та російського воротаря Матвія Сафонова потрапив під погляд журналістів

Дубль українця Віктора Циганкова приніс "Жироні" третю перемогу цього сезону.

футбол Бразилія ФК Шахтар тренер Греміо
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації