Луїш Каштру очолив Греміу: екстренер Шахтаря повернувся у великий футбол

Колишній головний тренер Шахтаря очолив відомий футбольний клуб
Колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру знову не залишався без роботи тривалий час. Португальський спеціаліст очолив команду в Бразилії.
Про це бразильський клуб "Греміу" повідомив на офіційному сайті.
Нова робота Луїша Каштру
Бразильський "Греміу" оголосив про підписання контракту з досвідченим португальським фахівцем, який в 64 роки вже змінив багато клубів по всьому світу.
Новий тренер підписав контракт терміном на два сезони.
"Греміу" у минулому сезоні фінішував лише на дев’ятій позиції в Серії A, тож керівництво розраховує, що Каштру зможе стабілізувати результати та повернути клуб у боротьбу за вищі місця.
Останнім місцем роботи португальця був еміратський "Аль-Васл", а до цього він працював у низці відомих клубів, зокрема "Аль-Насрі", "Ботафоґу", "Аль-Духайлі" та донецькому "Шахтарі", "Вікторії Гімараеш", "Ріу Аве", "Порту".
У "Ґреміу" сподіваються, що багатий міжнародний досвід нового тренера допоможе клубу зробити якісний крок уперед уже в найближчих сезонах.
