Челси предложит Мудрику вариант с арендой до конца сезона

Михаил Мудрик в матче за "Челси". Фото: Getty Images. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Тренерский штаб лондонского "Челси" не рассчитывает на Михаила Мудрика в сезоне 2026/27. При этом столичный клуб не хочет продавать футболиста. Это означает, что игрока отдадут в аренду.

У Мудрика есть несколько вариантов для продолжения карьеры, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Возвращение Михаила Мудрика в состав "Челси" не означает, что он автоматически будет претендовать на место в основном составе команды. "Синие" хотят отдать 25-летнего полузащитника в аренду. Рассматривают только команды, которые смогут предоставить украинцу стабильную практику.

Где будет играть Мудрик

В услугах вингера заинтересованы итальянские клубы, названия которых не разглашаются. Также известно, что Михаил Мудрик оказался в списке потенциальных новичков французского "Страсбура".

Однако приоритетом для игрока является возможность остаться в чемпионате Англии. У полузащитника есть и такие варианты. "Ковентри" под руководством Фрэнка Лэмпарда уже потратил рекордную для себя сумму на усиление состава, а теперь может подписать еще и Михаила Мудрика. Также на футболиста претендует "Брентфорд".

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