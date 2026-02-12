В Динамо назрела проблема с форвардами, готовится трансфер

Владислав Блэнуцэ во время товарищеского матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" активно просматривает варианты усиления линии нападения. Клуб не отказывается от идеи подписания еще одного форварда.

"Бело-синим" нужен футболист, способный сразу включиться в игру и добавить конкуренции в передней линии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на информацию журналиста Игоря Цыганыка.

В распоряжении столичной команды есть несколько вариантов, однако стабильности не хватает. Молодой Матвей Пономаренко только набирается опыта, Эдуардо Герреро пока не полностью оправдывает ожидания, а Владислав Блэнуцэ, по оценкам экспертов, не смог выйти на оптимальный уровень в первой части сезона.

Эдуардо Герреро во время поединка. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Динамо" будет усиливать атаку

Внутри клуба понимают, что борьба за титулы требует глубины состава. Один травмированный или потерявший форму игрок может изменить ход сезона. Именно поэтому речь идет не просто о покупке, а о точечном усилении — нападающем, который готов сразу давать результат.

Сам Цыганик отметил, что вопрос конкуренции стоит остро. По его словам, "Динамо" действительно ищет форварда, потому что текущие варианты не дают полной уверенности, а команде нужен игрок, способный выходить и сходу решать эпизоды.

