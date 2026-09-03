Динамо рассматривает экс-тренера московского Локомотива на главного тренера

Президент "Динамо" Игорь Суркис. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" продолжает формировать список кандидатов для возможной замены главного тренера Игоря Костюка. В него входят Сергей Кравченко, Мацей Кендзерек и еще один опытный специалист.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

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Леонид Кучук. Фото: "Рух"

Кучук может возглавить "Динамо"

По информации источника, среди кандидатов на пост главного тренера киевского клуба появился Леонид Кучук. Белорусский специалист уже много лет живет и работает в Украине и придерживается проукраинской позиции.

В прошлом сезоне Кучука связывали с возможным возвращением в молдавский "Шериф", однако, в итоге он не возглавил команду.

В своей тренерской карьере 67-летний специалист уже работал в украинском футболе. Он возглавлял киевский "Арсенал", каменскую "Сталь", а также дважды львовский "Рух".

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Также Кучук работал с российскими "Локомотивом", "Ростовом" и "Кубанью", а в Беларуси тренировал минское "Динамо".

Сейчас главными претендентами на замену Костюку остаются ассистент главного тренера "Динамо" Кендзёрек и помощник Руслана Ротаня в "Полесье" Кравченко.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Марта Костюк пополнила список украинских теннисисток, которым удалось выиграть десять матчей в основной сетке US Open.

Также Новини.LIVE писал о неудачном восстановлении Руслана Нещерета, сроки возвращения которого в состав "Динамо" увеличились из-за действий медицинского штаба клуба.