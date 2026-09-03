Динамо рассматривает экс-тренера московского Локомотива на главного тренера

Динамо могло назначить главным тренером известного белоруса
Киевское "Динамо" продолжает формировать список кандидатов для возможной замены главного тренера Игоря Костюка. В него входят Сергей Кравченко, Мацей Кендзерек и еще один опытный специалист.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.
Кучук может возглавить "Динамо"
По информации источника, среди кандидатов на пост главного тренера киевского клуба появился Леонид Кучук. Белорусский специалист уже много лет живет и работает в Украине и придерживается проукраинской позиции.
В прошлом сезоне Кучука связывали с возможным возвращением в молдавский "Шериф", однако, в итоге он не возглавил команду.
В своей тренерской карьере 67-летний специалист уже работал в украинском футболе. Он возглавлял киевский "Арсенал", каменскую "Сталь", а также дважды львовский "Рух".
Также Кучук работал с российскими "Локомотивом", "Ростовом" и "Кубанью", а в Беларуси тренировал минское "Динамо".
Сейчас главными претендентами на замену Костюку остаются ассистент главного тренера "Динамо" Кендзёрек и помощник Руслана Ротаня в "Полесье" Кравченко.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Марта Костюк пополнила список украинских теннисисток, которым удалось выиграть десять матчей в основной сетке US Open.
Также Новини.LIVE писал о неудачном восстановлении Руслана Нещерета, сроки возвращения которого в состав "Динамо" увеличились из-за действий медицинского штаба клуба.