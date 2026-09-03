Динамо розглядає екстренера московського Локомотива на посаду головного тренера

Президент "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" продовжує формувати перелік кандидатів для можливої заміни головного тренера Ігоря Костюка. До нього входять Сергій Кравченко, Мацей Кендзьорек та ще один досвідчений фахівець.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Sport.ua.

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Леонід Кучук. Фото: "Рух"

Кучук може очолити "Динамо"

За інформацією джерела, серед кандидатів на посаду головного тренера київського клубу з'явився Леонід Кучук. Білоруський фахівець уже багато років живе та працює в Україні й підтримує проукраїнську позицію.

Минулого сезону Кучука пов'язували з можливим поверненням до молдовського "Шерифа", однак зрештою він не очолив команду.

У своїй тренерській кар'єрі 67-річний спеціаліст уже працював в українському футболі. Він очолював київський "Арсенал", кам'янську "Сталь", а також двічі львівський "Рух".

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Також Кучук працював із російськими "Локомотивом", "Ростовом" і "Кубанню", а в Білорусі тренував мінське "Динамо".

Наразі головними претендентами на заміну Костюку залишаються асистент головного тренера "Динамо" Кендзьорек і помічник Руслана Ротаня в "Поліссі" Кравченко.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Марта Костюк поповнила список українських тенісисток, яким вдалося виграти десять матчів в основній сітці US Open.

Також Новини.LIVE писав про невдале відновлення Руслана Нещерета, терміни повернення якого до складу "Динамо" збільшилися через дії клубного медичного штабу.