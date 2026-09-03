Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Динамо могло призначити головним тренером відомого білоруса

Динамо могло призначити головним тренером відомого білоруса

Ua ru
3 вересня 2026 15:50
Динамо розглядає екстренера московського Локомотива на посаду головного тренера
Президент "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" продовжує формувати перелік кандидатів для можливої заміни головного тренера Ігоря Костюка. До нього входять Сергій Кравченко, Мацей Кендзьорек та ще один досвідчений фахівець.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Sport.ua.

Реклама
Леонид Кучук
Леонід Кучук. Фото: "Рух"

Кучук може очолити "Динамо"

За інформацією джерела, серед кандидатів на посаду головного тренера київського клубу з'явився Леонід Кучук. Білоруський фахівець уже багато років живе та працює в Україні й підтримує проукраїнську позицію.

Минулого сезону Кучука пов'язували з можливим поверненням до молдовського "Шерифа", однак зрештою він не очолив команду.

У своїй тренерській кар'єрі 67-річний спеціаліст уже працював в українському футболі. Він очолював київський "Арсенал", кам'янську "Сталь", а також двічі львівський "Рух".

Читайте також:

Також Кучук працював із російськими "Локомотивом", "Ростовом" і "Кубанню", а в Білорусі тренував мінське "Динамо".

Наразі головними претендентами на заміну Костюку залишаються асистент головного тренера "Динамо" Кендзьорек і помічник Руслана Ротаня в "Поліссі" Кравченко.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Марта Костюк поповнила список українських тенісисток, яким вдалося виграти десять матчів в основній сітці US Open.

Також Новини.LIVE писав про невдале відновлення Руслана Нещерета, терміни повернення якого до складу "Динамо" збільшилися через дії клубного медичного штабу.

Динамо УПЛ Ігор Суркіс Ігор Костюк Леонід Кучук
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації