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Главная Спорт Динамо подпишет бразильского новичка: он стоит солидную сумму

Динамо подпишет бразильского новичка: он стоит солидную сумму

Ua ru
3 сентября 2026 01:49
Динамо пополнится вингером сборной Бразилии
Густаво Прадо. Фото: instagram.com/gustavoalves_05

Бразильский вингер Густаво Прадо уже прибыл в Украину, где в ближайшее время подпишет контракт с киевским "Динамо". 21-летний футболист должен пройти медицинское обследование, после чего столичный клуб официально объявит о его подписании.

О трансфере сообщил портал Dynamo.kiev.ua, передает Новини.LIVE.

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Густаво Прадо
Густаво Прадо. Фото: instagram.com/gustavoalves_05

Будущий новичок "Динамо" — Густаво Прадо

Права на Прадо принадлежат "Интернасьоналу", однако нынешний сезон он проводил на правах аренды в "Сеаре", которая выступает в бразильской Серии B.

"Динамо" договорилось об аренде футболиста до окончания сезона с правом необязательного выкупа за 3 млн евро. Ожидается, что после успешного прохождения медицинского обследования киевский клуб официально объявит о подписании игрока.

Основная позиция Прадо — правый вингер, однако он также способен сыграть на левом фланге атаки и на позиции правого полузащитника. Рост бразильца составляет 179 сантиметров.

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Густаво является воспитанником академии "Интернасьоналя". За первую команду клуба он провел 71 матч, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В марте 2026 года футболист перешёл в аренду в "Сеару", чтобы получать больше игровой практики.

Также Прадо регулярно вызывался в сборную Бразилии U-20.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость 21-летнего вингера составляет 2,5 млн евро.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал, что бывший боксер сборной Украины Евгений Хитров был мобилизован в Вооруженные силы.

Также Новини.LIVE сообщал о возможной смене главного тренера киевского "Динамо" и о претендентах на эту должность.

Бразилия Динамо Футбол трансферы УПЛ Густаво Прадо
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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