Динамо пополнится вингером сборной Бразилии

Динамо подпишет бразильского новичка: он стоит солидную сумму
Бразильский вингер Густаво Прадо уже прибыл в Украину, где в ближайшее время подпишет контракт с киевским "Динамо". 21-летний футболист должен пройти медицинское обследование, после чего столичный клуб официально объявит о его подписании.
О трансфере сообщил портал Dynamo.kiev.ua, передает Новини.LIVE.
Будущий новичок "Динамо" — Густаво Прадо
Права на Прадо принадлежат "Интернасьоналу", однако нынешний сезон он проводил на правах аренды в "Сеаре", которая выступает в бразильской Серии B.
"Динамо" договорилось об аренде футболиста до окончания сезона с правом необязательного выкупа за 3 млн евро. Ожидается, что после успешного прохождения медицинского обследования киевский клуб официально объявит о подписании игрока.
Основная позиция Прадо — правый вингер, однако он также способен сыграть на левом фланге атаки и на позиции правого полузащитника. Рост бразильца составляет 179 сантиметров.
Густаво является воспитанником академии "Интернасьоналя". За первую команду клуба он провел 71 матч, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В марте 2026 года футболист перешёл в аренду в "Сеару", чтобы получать больше игровой практики.
Также Прадо регулярно вызывался в сборную Бразилии U-20.
По данным Transfermarkt, трансферная стоимость 21-летнего вингера составляет 2,5 млн евро.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE писал, что бывший боксер сборной Украины Евгений Хитров был мобилизован в Вооруженные силы.
Также Новини.LIVE сообщал о возможной смене главного тренера киевского "Динамо" и о претендентах на эту должность.