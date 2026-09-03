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Головна Спорт Динамо підпише бразильського новачка, який коштує солідну суму

Динамо підпише бразильського новачка, який коштує солідну суму

Ua ru
3 вересня 2026 01:49
Динамо підсилиться вінгером збірної Бразилії
Густаво Прадо. Фото: instagram.com/gustavoalves_05

Бразильський вінгер Густаво Прадо вже прибув до України, де найближчим часом підпише контракт з київським "Динамо". 21-річний футболіст має пройти медичне обстеження, після чого столичний клуб офіційно оголосить про його підписання.

Про трансфер повідомив портал Dynamo.kiev.ua, передає Новини.LIVE.

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Густаво Прадо
Густаво Прадо. Фото: instagram.com/gustavoalves_05

Майбутній новачок "Динамо" — Густаво Прадо

Права на Прадо належать "Інтернасьоналю", однак нинішній сезон він проводить на правах оренди в "Сеарі", яка виступає у бразильській Серії B.

"Динамо" домовилося про оренду футболіста до завершення сезону з правом необов'язкового викупу за 3 млн євро. Очікується, що після успішного проходження медичного обстеження київський клуб офіційно оголосить про підписання гравця.

Основною позицією Прадо є правий вінгер, однак він також здатний зіграти на лівому фланзі атаки та на позиції правого півзахисника. Зріст бразильця становить 179 сантиметрів.

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Густаво є вихованцем академії "Інтернасьоналя". За першу команду клубу він провів 71 матч, забив чотири голи та віддав одну результативну передачу. У березні 2026 року футболіст перейшов в оренду до "Сеари", щоб отримувати більше ігрової практики.

Також Прадо регулярно викликався до збірної Бразилії U-20.

За даними Transfermarkt, трансферна вартість 21-річного вінгера становить 2,5 млн євро.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав, що колишній боксер збірної України Євген Хитров був мобілізований у Збройні сили.

Також Новини.LIVE повідомляв про можливу зміну головного тренера київського "Динамо", де є претенденти на його посаду.

Бразилія Динамо Футбол трансфери УПЛ Густаво Прадо
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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