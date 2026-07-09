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Главная Спорт Дюплантис прокомментировал решение МОК вернуть россиян в спорт

Дюплантис прокомментировал решение МОК вернуть россиян в спорт

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 17:45
Дюплантис раскритиковал МОК из-за решения по россиянам
Арман Дюплантис и Кирсти Ковентри. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Руководство Международного олимпийского комитета сняли рекомендации по поводу недопуска российских спортсменов на международные турниры. Теперь федерации каждой страны смогут сами принимать такие решения. Это означает, что россияне смогут восстановить представительство на мировых соревнованиях. 

Спортивная общественность не поддержала позицию МОК, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на SVT

Один из самых титулованных легкоатлетов мира Арман "Мондо" Дюплантис публично высказал недоумение по поводу решения МОК. Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам с шестом считает, что российский спорт все еще должен быть в изоляции. 

Дюплантис раскритиковал МОК 

Шведский спортсмен признался, что не ожидал такого развития событий. Его удивили действия руководства олимпийского органа. Мондо считает, что к этому вопросу не стоит возвращаться как минимум до окончания войны в Украине. 

"Если честно, они выбрали максимально странное время для этого решения. Одну сторону постоянно обстреливают, другая может вернуть своих спортсменов на мировые соревнования. Ситуация только ухудшается. Я не понимаю и не поддерживаю это", — заявил Дюплантис. 

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Напомним, Новини.LIVE писали, что ФИФА и УЕФА решили отказаться от рекомендаций МОК, они не изменили позицию по поводу российских футболистов. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, сколько украинская теннисистка Марта Костюк заработала благодаря выходу в полуфинал Уимблдона. 

МОК Арман Дюплантис Кирсти Ковентри
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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