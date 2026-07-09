Дюплантис прокомментировал решение МОК вернуть россиян в спорт

Арман Дюплантис и Кирсти Ковентри. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Руководство Международного олимпийского комитета сняли рекомендации по поводу недопуска российских спортсменов на международные турниры. Теперь федерации каждой страны смогут сами принимать такие решения. Это означает, что россияне смогут восстановить представительство на мировых соревнованиях.

Спортивная общественность не поддержала позицию МОК, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на SVT.

Один из самых титулованных легкоатлетов мира Арман "Мондо" Дюплантис публично высказал недоумение по поводу решения МОК. Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам с шестом считает, что российский спорт все еще должен быть в изоляции.

Дюплантис раскритиковал МОК

Шведский спортсмен признался, что не ожидал такого развития событий. Его удивили действия руководства олимпийского органа. Мондо считает, что к этому вопросу не стоит возвращаться как минимум до окончания войны в Украине.

"Если честно, они выбрали максимально странное время для этого решения. Одну сторону постоянно обстреливают, другая может вернуть своих спортсменов на мировые соревнования. Ситуация только ухудшается. Я не понимаю и не поддерживаю это", — заявил Дюплантис.

Напомним, Новини.LIVE писали, что ФИФА и УЕФА решили отказаться от рекомендаций МОК, они не изменили позицию по поводу российских футболистов.

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