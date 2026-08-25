Дорощук в третий раз подряд вышел в финал Бриллиантовой лиги
Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук в третий раз подряд отобрался в финал сезона Бриллиантовой лиги. По итогам квалификационного рейтинга 2026 года он набрал 18 очков и занял второе место. Выше украинца расположился только итальянец Маттео Сиоли, у которого 19 баллов. Финал состоится в Брюсселе 4–5 сентября.
Соревнования мужчин в прыжках в высоту запланированы на 5 сентября, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".
Дорощук проводит один из лучших сезонов в карьере
В нынешнем сезоне уроженец Кропивницкого стал чемпионом мира в помещении, а на континентальном первенстве в Бирмингеме завоевал серебряную медаль с результатом 2,30 метра. В рамках Бриллиантовой лиги украинец взял "бронзу" в Дохе, выиграл этап в Монако с результатом 2,32 метра и занял пятое место в Силезии. Победа в Монако стала для Дорощука первой на этапе серии в его карьере.
Главное достижение украинца
Олег Дорощук в третий раз подряд отобрался в финал сезона "Бриллиантовой лиги". Помимо него, это удалось еще 5 спортсменам. При этом только один из них сумел превзойти украинца по очкам.
- Маттео Сиоли (Италия) — 19 очков
- Олег Дорощук (Украина) — 18
- Ромейн Бекфорд (Ямайка) — 18
- Матеуш Колодзейський (Польша) — 12
- Эрик Портильо (Мексика) — 12
- Джанмарко Тамбери (Италия) — 11.
В 2026 году Олег Дорощук также выиграл чемпионат Украины в помещении с результатом 2,30 метра. В июне украинец показал лучший результат мирового сезона — 2,33 метра, а после серебра чемпионата Европы стал одним из шести участников финала Бриллиантовой лиги.
"В принципе, просто пытался сделать то, что у меня на Европе не получилось технически. Но и здесь, к сожалению, не удалось. Получилось больше как тренировка", — сказал Дорощук после пятого места на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии.
Напомним, Новини.LIVE писали о том, что бывший форвард сборной Украины Артем Милевский пошутил над игроком "Динамо" Матвеем Пономаренко.
Также Новини.LIVE сообщали, что защитник Илья Забарный может сменить клуб до закрытия летнего трансферного окна.
Читайте Новини.live!