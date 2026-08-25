Дорощук в третий раз подряд вышел в финал Бриллиантовой лиги

Олег Дорощук после одной из побед. Фото: Reuters

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук в третий раз подряд отобрался в финал сезона Бриллиантовой лиги. По итогам квалификационного рейтинга 2026 года он набрал 18 очков и занял второе место. Выше украинца расположился только итальянец Маттео Сиоли, у которого 19 баллов. Финал состоится в Брюсселе 4–5 сентября.

Соревнования мужчин в прыжках в высоту запланированы на 5 сентября, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Дорощук проводит один из лучших сезонов в карьере

В нынешнем сезоне уроженец Кропивницкого стал чемпионом мира в помещении, а на континентальном первенстве в Бирмингеме завоевал серебряную медаль с результатом 2,30 метра. В рамках Бриллиантовой лиги украинец взял "бронзу" в Дохе, выиграл этап в Монако с результатом 2,32 метра и занял пятое место в Силезии. Победа в Монако стала для Дорощука первой на этапе серии в его карьере.

Прыжок Олега Дорощука. Фото: Reuters

Главное достижение украинца

Олег Дорощук в третий раз подряд отобрался в финал сезона "Бриллиантовой лиги". Помимо него, это удалось еще 5 спортсменам. При этом только один из них сумел превзойти украинца по очкам.

Маттео Сиоли (Италия) — 19 очков

Олег Дорощук (Украина) — 18

Ромейн Бекфорд (Ямайка) — 18

Матеуш Колодзейський (Польша) — 12

Эрик Портильо (Мексика) — 12

Джанмарко Тамбери (Италия) — 11.

В 2026 году Олег Дорощук также выиграл чемпионат Украины в помещении с результатом 2,30 метра. В июне украинец показал лучший результат мирового сезона — 2,33 метра, а после серебра чемпионата Европы стал одним из шести участников финала Бриллиантовой лиги.

"В принципе, просто пытался сделать то, что у меня на Европе не получилось технически. Но и здесь, к сожалению, не удалось. Получилось больше как тренировка", — сказал Дорощук после пятого места на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии.

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