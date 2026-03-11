Гераскевич разозлился на Василия Вирастюка — что же случилось в Раде

Гераскевич раскритиковал Вирастюка из-за позиции по ордену
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич отреагировал на результаты голосования в Верховной Раде по вопросу его награждения. Поводом стала позиция народного депутата Василия Вирастюка.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети спортсменов.
Гераскевичу не понравился выбор Вирастюка
Гераскевич оставил комментарий под публикацией в Instagram, в котором упомянул другое голосование депутата. Ранее Вирастюк поддержал давление и уменьшение полномочий на Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
"Зато голосовал за ликвидацию полномочий НАБУ и САП", — написал спортсмен.
Интересно, что за голосование против НАБУ и САП Вирастюк подвергся уничтожительной критике от общественности.
Отметим, что на этот раз Верховная Рада рассматривала запрос к Президенту Украины о награждении Гераскевича орденом "За заслуги". Во время голосования 66 народных депутатов поддержали инициативу.
В то же время пятеро парламентариев проголосовали против, еще 12 воздержались, а 175 депутатов не принимали участия в голосовании. В итоге необходимого количества голосов для принятия решения не хватило.
