Україна
Гераскевич раскритиковал Вирастюка из-за позиции по ордену

Гераскевич раскритиковал Вирастюка из-за позиции по ордену

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 17:01
Гераскевич разозлился на Василия Вирастюка — что же случилось в Раде
Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич отреагировал на результаты голосования в Верховной Раде по вопросу его награждения. Поводом стала позиция народного депутата Василия Вирастюка.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети спортсменов.

Василий Вирастюк
Василий Вирастюк. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

Гераскевичу не понравился выбор Вирастюка

Гераскевич оставил комментарий под публикацией в Instagram, в котором упомянул другое голосование депутата. Ранее Вирастюк поддержал давление и уменьшение полномочий на Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

"Зато голосовал за ликвидацию полномочий НАБУ и САП", — написал спортсмен.

Интересно, что за голосование против НАБУ и САП Вирастюк подвергся уничтожительной критике от общественности.

Отметим, что на этот раз Верховная Рада рассматривала запрос к Президенту Украины о награждении Гераскевича орденом "За заслуги". Во время голосования 66 народных депутатов поддержали инициативу.

В то же время пятеро парламентариев проголосовали против, еще 12 воздержались, а 175 депутатов не принимали участия в голосовании. В итоге необходимого количества голосов для принятия решения не хватило.

Верховная Рада Василий Вирастюк голосование Скелетон Владислав Гераскевич
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
