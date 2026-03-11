Гераскевич разозлился на Василия Вирастюка — что же случилось в Раде

Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич отреагировал на результаты голосования в Верховной Раде по вопросу его награждения. Поводом стала позиция народного депутата Василия Вирастюка.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети спортсменов.

Василий Вирастюк. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

Гераскевичу не понравился выбор Вирастюка

Гераскевич оставил комментарий под публикацией в Instagram, в котором упомянул другое голосование депутата. Ранее Вирастюк поддержал давление и уменьшение полномочий на Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

"Зато голосовал за ликвидацию полномочий НАБУ и САП", — написал спортсмен.

Интересно, что за голосование против НАБУ и САП Вирастюк подвергся уничтожительной критике от общественности.

Отметим, что на этот раз Верховная Рада рассматривала запрос к Президенту Украины о награждении Гераскевича орденом "За заслуги". Во время голосования 66 народных депутатов поддержали инициативу.

В то же время пятеро парламентариев проголосовали против, еще 12 воздержались, а 175 депутатов не принимали участия в голосовании. В итоге необходимого количества голосов для принятия решения не хватило.

