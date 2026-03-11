Відео
Україна
Головна Спорт Гераскевич образився на Вірастюка через голосування в Раді

Гераскевич образився на Вірастюка через голосування в Раді

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 17:01
Гераскевич розкритикував Вірастюка, який не підтримав вручення йому ордена
Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував голосування у Верховній Раді щодо його відзначення державною нагородою. Спортсмен відреагував на позицію народного депутата та колишнього спортсмена Василя Вірастюка.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з псиланням на соцмережі спортсменів.

Василий Вирастюк
Василь Вірастюк. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk

Гераскевичу не сподобався вибір Вірастюка

Гераскевич залишив коментар під публікацією в Instagram, у якому згадав інше голосування депутата. Раніше Вірастюк впідтримав тиск та зменшення повноважень на Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

"Зате голосував за ліквідацію повноважень НАБУ та САП", — написав спортсмен.

Цікаво, що за голосування проти НАБУ та САП Вірастюк піддався ніщивній критиці від громадскості. 

Зазначимо, що цього разу Верховна Рада розглядала запит до Президента України щодо нагородження Гераскевича орденом "За заслуги". Під час голосування 66 народних депутатів підтримали ініціативу.

Водночас п’ятеро парламентарів проголосували проти, ще 12 утрималися, а 175 депутатів не брали участі у голосуванні. У підсумку необхідної кількості голосів для ухвалення рішення не вистачило.

Верховна Рада Василь Вірастюк голосування Скелетон Владислав Гераскевич
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
