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Герой финала ЧМ-2026 может оказаться в мадридском Реале

21 июля 2026 13:20
Сборная Испании празднует победу. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE
Владимир Соборный
Редактор, спортивный обозреватель

Главный герой финала ЧМ-2026 Ферран Торрес неожиданно заинтересовал мадридский "Реал". Президент "королевского клуба" может направить агентам форварда предложение о трансфере. Сам игрок не хочет оставаться в "Барселоне". 

Он не единственный, кем "Реал" интересуется в составе сборной Испании, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на L'Équipe

Нападающий "Барселоны" Ферран Торрес провел Кубок Мира в статусе запасного футболиста сборной Испании. Свой единственный гол он забил в финале Мундиаля, и этот мяч принес "красной фурии" победу и второй чемпионский титул в истории. После игры спрос на футболиста вырос. 

Родри и Ферран Торрес празднуют победу. Фото: Reuters

Интерес к Торресу 

Во время чемпионата мира стало известно, что в услугах 26-летнего нападающего заинтересован "ПСЖ". Однако у французского гранда появился серьезный конкурент в виде мадридского "Реала"

"Королевский клуб" перед стартом турнира уже подписал одного воспитанника "Барселоны". Защитник Марк Кукурелья, который провел сильный Мундиаль, перешел в "Реал" из "Челси". Также в Мадрид хочет переехать капитан сборной Испании Родри, который отказался продлевать контракт с "Манчестер Сити". К нему может присоединиться и Ферран Торрес. 

Напомним, Новини.LIVE писал о том, что ФИФА отменила красную карточку, которую Леандро Паредес получил после поражения Аргентины от Испании. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, сколько денег Конор Макгрегор потерял из-за ставки на победу сборной Аргентины в ЧМ-2026. 